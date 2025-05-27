زيدان نجم ريال مدريد: لامين جمال الممتع نموذج للشباب

انضم النجم الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان أسطورة يوفنتوس وريال مدريد إلى قائمة مشاهير كرة القدم الذين أشادوا بموهبة برشلونة لامين جمال.

وخلال حضوره إحدى الفعاليات، قال زيدان في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "عندما تشاهده (لامين) يلعب خاصة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان، لم أرَ شيئا كهذا في حياتي".

زيدان يتحدث عن لامين 🌟 pic.twitter.com/GccT8CNZnX — FCB World (@forcabarca_ar) May 26, 2025

وأضاف "رأيت شخصا يسيطر ويهيمن على منطقته داخل الملعب، من الرائع رؤيته يلعب بهذا الشكل، جميعنا يستمتع بمشاهدته".

وأتم زيدان "لهذا السبب فإن لامين هو النموذج الذي يجب على كل الشباب أن يتابعوه".