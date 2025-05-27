موعد مباراة تشلسي ضد ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت، موعد مباراة تشلسي الإنجليزي ضد ريال بيتيس الإسباني في المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام مباراة تشلسي وريال بيتيس غدا الأربعاء، على ملعب فروتسواف في بولندا، وتبدأ الساعة العاشرة مساء (22:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة تشلسي ضد ريال بيتيس بالدوري الإسباني:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة المباراة من التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

وتأهل تشلسي إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على فريق يورغوردينس السويدي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في حين تأهل ريال بيتيس بعد تفوقه على فيورنتينا الإيطالي 4-3 في مجموع المباراتين.

ويسعى الفريقان للفوز باللقب لأول مرة في تاريخهما وتتويج مشوارهما المميز في البطولة هذا الموسم.

أفضلية تشلسي على بيتيس أوروبيا

ويمتلك تشلسي أفضلية على المستوى الأوروبي، حيث سبق له أن توج بالعديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، في حين يخوض ريال بيتيس أول نهائي أوروبي في تاريخه.

وقدم تشلسي مستوى مميزا في هذه النسخة من منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، حيث فاز في 11 من أصل 12 مباراة مسجلا 38 هدفا.

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ومضى ما يقرب من 20 عاما منذ آخر مواجهة رسمية جمعت الفريقين، عندما فاز تشلسي برباعية دون رد على أرضه وخسر بهدف واحد خارج الديار في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2005-2006.

وحل فريق تشلسي بالمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 69 نقطة، وضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وجاء ريال بيتيس بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ليضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.