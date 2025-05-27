سان جيرمان يحقق انتصارا قانونيا على مبابي

رفعت محكمة باريس الحجز الاحتياطي على 55 مليون يورو من حسابات باريس سان جيرمان المصرفية، إثر نزاع بين النادي وكيليان مبابي بشأن رواتب ومكافآت غير مدفوعة.

وحسب قرار صادر عن المحكمة القضائية في باريس، الاثنين، تم إلغاء أمر الحجز الاحتياطي على حسابات باريس سان جيرمان بقيمة 55 مليون يورو، والذي حصل عليه كيليان مبابي الشهر الماضي في إطار النزاع المالي بينه وبين ناديه السابق.

ويشير قرار المحكمة برفع الحجز إلى أن الطرفين يواصلان الآن إجراءات النزاع القانوني دون الحاجة إلى الإجراء الاحتياطي.

ووفقا لـ"أر إم سي سبور" ألغت المحكمة يوم الاثنين الحجز الاحتياطي على حسابات باريس سان جيرمان بقيمة 55 مليون يورو، والذي حصل عليه لاعبه السابق كيليان مبابي في أبريل/نيسان كجزء من النزاع المالي بين الطرفين.

وأمر قاضي التنفيذ بالمحكمة القضائية في باريس "برفع الحجز الاحتياطي" على ثلاثة من حسابات النادي.

وكان محامو باريس سان جيرمان طالبوا بإلغاء هذا العقد في 12 مايو/أيار الماضي، معتبرين أن النجم "لم يقدم دليلا كافيا على وجود ديون، ولم يثبت أي تهديد للسداد".

ويطالب مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر خلال صيف عام 2024، بالحصول على 55 مليون يورو كمكافآت ورواتب غير مدفوعة، وكان قد حصل على حق تنفيذ حجز احترازي على نحو 55 مليون يورو، في انتظار صدور قرارات في إجراءات أخرى.

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وفي الواقع، لم يكن من الممكن ممارسة الحجز الاحترازي إلا على مبلغ قدره 14 مليون يورو.

ودخل الطرفان في خلافات طويلة مع السلطات الرياضية، التي قالت إنها غير قادرة على تنفيذ قراراتها لصالح اللاعب، بسبب طلب النادي عقد جلسة استماع أمام المحكمة القضائية في باريس.

وكان من المقرر أن يتم ذلك اليوم الاثنين ولكن تم تأجيله، ومن المتوقع أن تستمر القضية أمام المحكمة الصناعية.

ويشير باريس سان جيرمان إلى أن الطرفين توصلا إلى اتفاق شفهي في صيف عام 2023، ينص على أن اللاعب، الذي كان من المتوقع أن يرحل دون مقابل، سيتنازل عن جزء من المبالغ المستحقة في نهاية عقده للحفاظ على الصحة المالية للنادي.