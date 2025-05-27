تصريح غريب للركراكي مدرب المغرب: سأترك منصبي لأنشيلوتي أو غوارديولا

قال وليد الركراكي مدرب المغرب إنه مستعد لترك منصبه لمدربين مثل كارلو أنشيلوتي أو بيب غوارديولا إذا كان ذلك سيضمن فوز منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها بلاده العام الحالي.

ويستعد المنتخب المغربي، صاحب المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر، لمواجهة تونس وبنين الشهر المقبل وديا.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي في السادس من يونيو/حزيران المقبل، على أن يلعب أمام بنين بعدها بـ3 أيام، ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لكأس أفريقيا.

وسيخوض المغرب منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات مالي وزامبيا وجزر القمر.

وشهدت القائمة انضمام مروان السنادي لاعب أتليتيك بلباو للمرة الأولى، بالإضافة إلى عبد الحق العسال مدافع نهضة بركان.

وفي رده على مستقبل الجهاز الفني، قال الركراكي في مؤتمر صحفي -اليوم الثلاثاء- إنه "إذا كان بيب غوارديولا أو كارلو أنشيلوتي يضمنان لنا الفوز باللقب القاري، فسأكون أول من سيترك لهم المسؤولية وسأتوجه للمدرجات للتشجيع، لكنني أؤمن بحظوظنا وعازم على قيادة المنتخب لتحقيق هذا الحلم".

وأشار الركراكي (49 عاما) إلى أنه لم يضم آدم أزنو بناء على طلب من فريقه بايرن ميونخ الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

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وكال الركراكي المديح لإلياس بن صغير وعبد الصمد الزلزولي وإبراهيم دياز على التزامهم رغم ما واجهوه من ضغوط.

وأكد أن الإصابات العديدة، خاصة في الدفاع، تمنحه الفرصة لاختبار لاعبين جدد، وقد استدعى المدافع أسامة العزوزي لتعويض هذه الغيابات.

وأوضح أن خطة اللعب بـ4 مهاجمين تأتي لتجربة الفعالية الهجومية قبل النهائيات.

والتشكيلة التي أعلنها الركراكي: