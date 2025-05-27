ميسي ينضم إلى سورايز في نادٍ أوروغوياني

أعلن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز أن رفيق دربه وزميله في إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي انضم إليه لتأسيس نادٍ رياضي متخصص في تكوين اللاعبين، سيخوض منافسات فئة الشباب والدرجة الرابعة في الدوري الأوروغوياني.

وكان سواريز الملقب بـ"إل بيستوليرو" افتتح في عام 2018 مشروع ديبورتيفو إل إس، وهو مجمع رياضي يقع في سيوداد دو لا كوستا على بُعد حوالي 20 كيلومترا من وسط العاصمة مونتيفيديو، والذي بات يضم حاليا أكثر من 3000 عضو.

ميسي بجوار سواريز

قال سواريز، في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن انضمام ميسي وقراره المنافسة في الدوري الأوروغوياني، "هذا المشروع هو فرصة مثالية لمواصلة مشاركة رؤيتنا لكرة القدم (…)، لذلك دعوت صديقي للانضمام إلى المشروع الاحترافي لنادي ديبورتيفو إل إس إم".

وبعدما أنهى سواريز كلمته، أفسح المجال لبطل العالم 2022.

قال ميسي مبتسما إلى جانب صديقه "إن القدرة على أن أكون جزءا من كل هذا معك هو شرف لي، إنه لمن دواعي سروري أن تدعوني وتختارني، لذلك آمل في أن أساهم بكل ما بوسعي لمواصلة تطوير المشروع، وقبل كل شيء أن أكون في هذا بجانبك".

ويستعد ميسي وسواريز لمسابقة كأس العالم للأندية التي تنطلق في 14 يونيو/حزيران، عندما يواجه إنتر ميامي نظيره الأهلي المصري في المباراة الافتتاحية.

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ويصل فريق فلوريدا إلى المسابقة في نسختها الجديدة في خضم سلسلة من النتائج المتذبذبة في الدوري الأميركي، حيث يحتل المركز السادس في المنطقة الشرقية.