برشلونة يجدد عقد لامين جمال حتى 2031

جدد نادي برشلونة الإسباني عقد جناحه المتألق لامين جمال حتى عام 2031، حسب ما أعلن النادي الكتالوني اليوم الثلاثاء.

وقال برشلونة بطل الثنائية المحلية الدوري والكأس الموسم الماضي، في بيان، "توصّل برشلونة ولامين جمال إلى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي سيربطه بالنادي حتى 30 يونيو/حزيران عام 2031".

وأضاف "تجديد عقد لامين جمال هو تأكيد لصلابة مشروع برشلونة. تألقه على مسرح الكرة العالمية لا يشبه إلا حفنة من اللاعبين وهذا الأمر بدأ في مباراته الرسمية الأولى وتحديدا في 29 أبريل/نيسان عام 2023 عندما كان في الخامسة عشرة من عمره".

ورأت الصحف الإسبانية أن جمال صاحب الأصول المغربية بات بعد تجديد عقده أحد أكثر اللاعبين أجرا في صفوف برشلونة.

وكان الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين قد أكد عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أن لامين سيواصل مسيرته مع برشلونة حتى صيف عام 2031.

ويتضمن العقد الجديد حوافز مالية مرتبطة بالأداء من بينها الفوز بجائزة الكرة الذهبية، مما قد يجعل اللاعب صاحب الراتب الأعلى في الفريق مستقبلا.

💙 من كان يحلمُ بِالسماء فإنني...

❤️ في قلب برشلونة وجدتُ سَمائي pic.twitter.com/puu8bm9XhX — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 27, 2025

وشهدت مسيرة جمال صعودا صاروخيا في الأشهر الأخيرة، فبعد تتويجه بطلا لأوروبا في صفوف منتخب إسبانيا الصيف الماضي، سجل 18 هدفا وساهم في 25 تمريرة حاسمة خلال الموسم الماضي في 55 مباراة بمختلف المسابقات، وبالتالي بتسجيل فريقه 102 هدف، مقدما مستويات رائعة جعلت منه أحد المرشحين لإحراز جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنويا مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المتخصصة في كرة القدم.

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ويعتبر جمال ابن الـ17 ربيعا أحد ركائز برشلونة، وقد ساهم أيضا في فوز فريقه بكأس السوبر الإسبانية.

تدرّج جمال في أكاديمية ماسيا في برشلونة، وعلى الرغم من صغر سنه فقد خاض أكثر من مئة مباراة في صفوف الفريق الكتالوني.