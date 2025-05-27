كواليس تجديد عقد لامين جمال مع برشلونة.. الراتب الأعلى بالفريق مستقبلا

توصل برشلونة إلى اتفاق تام مع نجمه لامين جمال (17 عاما) لتجديد عقد اللاعب لسنوات طويلة قادمة.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أن لامين سيواصل مسيرته مع برشلونة حتى صيف عام 2031.

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ويتضمن العقد الجديد حوافز مالية مرتبطة بالأداء من بينها الفوز بجائزة الكرة الذهبية، مما قد يجعل اللاعب صاحب الراتب الأعلى في الفريق مستقبلا.

وأكد رومانو في تغريدة أخرى عبر منصة "إكس" أن اللاعب ووكيله خورخي مينديز سيجتمعان اليوم مع مجلس إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا للتوقيع رسميا على العقد الجديد.

من جانبها، أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن رغبة لامين الدائمة كانت في الاستماع إلى عرض برشلونة فقط، وتجاهل بقية العروض الأخرى.

وأوضحت أنه ورغم صعوبة المفاوضات بين الطرفين، فإن برشلونة كان واضحا في نيته تقديم عقد يتناسب مع مكانة جمال، بينما أظهر اللاعب ووكيله تفهّما للوضع المالي للنادي وبذلا جهدا كبيرا من أجل إتمام الصفقة.

وأصر لامين جمال على أن يبدأ عطلته الصيفية وهو مطمئن تماما بشأن مستقبله مع البلوغرانا، لذا وصل وكيله مينديز إلى برشلونة أمس الاثنين من أجل إتمام التفاصيل النهائية للاتفاق.

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ومن المتوقّع أن يرتدي لامين جمال القميص رقم 10 الأسطوري في الموسم المقبل، خاصة مع قرب رحيل زميله أنسو فاتي على سبيل الإعارة إلى موناكو الفرنسي.

SENHORAS E SENHORES, O BASTÃO SERÁ PASSADO. YAMAL, O NOVO 10 DE BARCELONA!

🔟🔜 pic.twitter.com/BBaMFcjAuz — 𝘿𝙉𝘼 𝘽𝙇𝘼𝙐𝙂𝙍𝘼𝙉𝘼 🧬🇧🇷 (@dna_blaugrana) May 19, 2025

وقالت الصحيفة عن هذه الخطوة "سيكون لامين جمال الوريث القادم للرقم 10، اللاعب الشاب يُجسّد حاضر النادي ومستقبله، وبرشلونة مستعد الآن لاتخاذ الخطوة الأكبر على المستوى الرياضي والتسويقي منذ سنوات".

وتأتي هذه الخطوة في توقيت مثالي كما ترى الصحيفة، إذ يحظى لامين جمال بإجماع إعلامي وجماهيري بوصفه ظاهرة عالمية بعد أن ساهم في تتويج فريقه بالثلاثية المحلية في الموسم المنتهي حديثا (الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني) مع تقديم أداء مبهر خاصة في المباريات الكبرى.

وخاض لامين خلال الموسم المنتهي مع برشلونة 55 مباراة بجميع البطولات ساهم خلالها في 43 هدفا (سجل 18 وقدّم لزملائه 25 تمريرة حاسمة).