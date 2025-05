تغريدة غامضة لرونالدو تثير الجدل حول مستقبله مع النصر السعودي

فجّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي خلال الساعات الماضية موجة من الجدل الكبير حول مستقبله مع "العالمي".

ونشر رونالدو تغريدة -عبر حسابه الرسمي على منصة إكس- حظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام حول العالم.

وكتب رونالدو بعد ساعات من آخر مباراة للنصر في الموسم الحالي "انتهى هذا الفصل. القصة؟ لا تزال قيد الكتابة".

وختم رونالدو تغريدته بكلمتين "شكرا للجميع".

This chapter is over. The story? Still being written. Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3

وعزّزت هذه التغريدة الشائعات حول رحيل محتمل لرونالدو عن "العالمي"، خاصة أنه لم يجدد عقده مع الفريق الذي ينتهي يوم 30 يونيو/حزيران المقبل.

كما جاءت في وقت تزداد فيه التقارير الإعلامية عن إمكانية مشاركة رونالدو مع أحد الفرق في نهائيات كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها بعد 3 أسابيع تقريبا في الولايات المتحدة.

لكن الخطوة المقبلة الواضحة بالنسبة لرونالدو هي مشاركته مع منتخب بلاده البرتغال في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية ضد ألمانيا في الرابع من يونيو/حزيران المقبل.

واعتبرت صحيفة "ماركا" الإسبانية هذه التغريدة رسالة وداع لنادي النصر وعلّقت: "يبدو أن نهاية حقبة كريستيانو رونالدو مع النصر قد اقتربت".

وانتهى موسم رونالدو والنصر بشكل مخيّب للآمال بعد خسارة الفريق أمام الفتح 2-3 في الجولة الـ34 والأخيرة من دوري "روشن" السعودي.

واستقر النصر في المركز الثالث برصيد 70 نقطة وبفارق 5 نقاط عن غريمه الهلال (الثاني)، وهو ما يعني عدم مشاركة "العالمي" رسميا في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو ما يزيد من احتمالية رحيل رونالدو.

وعلى مدار موسمين ونصف موسم لعب فيها رونالدو مع النصر، سجل النجم البرتغالي 93 هدفا في 105 مباريات بجميع البطولات، ولم يحقّق فيها أي لقب رسمي.

في السياق، أبدى نادي مونتيري المكسيكي اهتماما جديا بالتعاقد مع رونالدو من أجل ضمه إلى صفوفه في كأس العالم للأندية.

#Rayados de Monterrey have shown interest in signing #CristianoRonaldo for Fifa Club World Cup with the support of his former teammate and friend Sergio #Ramos, who has promoted and sponsored to CR7 the mexican club. #transfers 🇲🇽

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 26, 2025