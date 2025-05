رونالدو يكشف عن الدوري الأصعب في تسجيل الأهداف

طوال مسيرته الطويلة خاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مئات المباريات في دوريات مختلفة، آخرها السعودي حيث يدافع حاليا عن ألوان نادي النصر.

وسجل رونالدو عددا كبيرا من الأهداف في كل مسابقة شارك فيها، لكنه كشف قبل سنوات عن الأكثر صعوبة منها الوصول إلى الشباك.

ولعب كريستيانو في الدوري البرتغالي مع سبورتنغ لشبونة، والإسباني مع ريال مدريد، والإنجليزي مع مانشستر يونايتد، والإيطالي مع يوفنتوس، والآن السعودي بألوان النصر.

وكشف البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نابولي عن حوار قصير جرى بينه وبين رونالدو أخبره فيه الأخير بالدوري الأصعب من حيث تسجيل الأهداف.

وقال لوكاكو في مقابلة لصحيفة "نيويورك تايمز" عام 2019 "قال لي كريستيانو إن هذا الدوري (الإيطالي) هو الأقوى من الناحية الدفاعية في العالم".

وأضاف "أخبرني أيضا أنه سجل كثيرا من الأهداف في كل دوري، لكن هذه البطولة هي الأصعب، وإذا قال كريستيانو ذلك فهذا يعني أن الإيطالي أصعب من الدوري الإنجليزي".

وتُعرف الكرة الإيطالية بطابعها الدفاعي الشرس الذي يُطلق عليه اسم "الكاتانتشيو"، وجاءت تصريحات رونالدو لتؤكد ذلك وفق موقع "غيف مي سبورت" البريطاني.

كما تحدّث رونالدو عن أصعب مدافع لعب ضده في مسيرته الكروية وهو الإنجليزي أشلي كول، اللاعب السابق لتشلسي وأرسنال.

