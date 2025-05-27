الدحيل القطري يعلن رحيل مدربه الفرنسي غالتييه

أعلن نادي الدحيل المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الثلاثاء انفصاله عن المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه وجهازه المعاون.

وقال النادي على منصة إكس "تتقدم إدارة نادي الدحيل الرياضي بخالص الشكر والتقدير للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد كريستوف غالتييه وجهازه المعاون عقب نهاية تعاقده مع النادي مع تمنياتنا لهم جميعا بالتوفيق في وجهتهم المقبلة".

شُكراً لك.. ❤ Merci beaucoup, Christophe Galtier pic.twitter.com/Ift4oLCCHx — Al Duhail SC | نادي الدحيل (@DuhailSC) May 27, 2025

وخسر الدحيل نهائي كأس قطر بركلات الترجيح أمام السد وأنهى الدوري في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن السد أيضا كما ودع كأس الأمير مبكرا.

كان الدحيل تعاقد مع غالتييه مدرب باريس سان جيرمان السابق في أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفا للأرجنتيني هرنان كريسبو.