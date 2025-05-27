قصة نجاحات الأندية الإنجليزية في "عام الطائر"

في التقويم الصيني يرتبط كل عام بحيوان معين، وأطلق على 2025 "عام الثعبان"، لكن في تقويم كرة القدم الإنجليزية سمي العام الحالي بشكل غير رسمي بـ"عام الطائر".

لقد حققت العديد من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز التي تحمل على قمصانها شعارات وأسماء طيور نجاحات مذهلة في الموسم المنقضي.

والتزاما بالترتيب الزمني فإن أول من هلت عليه بشائر "عام الطائر" كان نيوكاسل يونايتد الفائز بكأس كاراباو، وهو أول لقب في هذه المسابقة للفريق المعروف بطائر "الماكبايس"، كما أنه اللقب المحلي الأول منذ فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 1954-1955.

وتعود كنية "الماكبايس" إلى تشابه لون قميصه نيوكاسل اﻷبيض واﻷسود مع ريش الطائر الذي يعيش في الهند وبريطانيا.

ومن الطريف أن نيوكاسل فاز بنتيجة 1-2 في تلك البطولة ضد فريق آخر يحمل طائرا في شعاره وهو ليفربول.

ونجح ليفربول بشعار طائر "الليفر"، وهو عبارة عن خليط بين النسر والغاق، في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

زملاء النجم محمد صلاح أفضل هداف في البريميرليغ اكتسحوا جميع المنافسين وأصبحوا أبطالا قبل 4 مباريات من نهاية الموسم.

نسر كريستال بالاس الإمبراطوري

في 17 مايو/أيار الجاري حقق كريستال بالاس مفاجأة مدوية بفوزه على مانشستر سيتي 1-0 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتوج الفريق بأول لقب كبير له.

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ويتمتع فريق جنوب لندن بنسر إمبراطوري على شعاره، وهو ما يميزه عن بقية الفرق للوهلة الأولى، وذلك بفضل ألوانه الزرقاء والرمادية.

ولاختتام "عام الطائر" هذا خالف توتنهام كل التوقعات في نهائي الدوري الأوروبي بفوزه أيضا على مانشستر يونايتد 1-0.

واستمتع النادي اللندني -الذي يحمل ديكا على شعاره- بأول لقب له منذ كأس كاراباو 2007-2008، كاسرا لعنة كبيرة من عصر هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الحالي.

وخلال تلك الفترة خسر النادي نهائي دوري أبطال أوروبا، وكأس كاراباو، واحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا سيحدث لتشلسي؟

نهائي دوري المؤتمر الأوروبي يلوح في الأفق بين تشلسي الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني يوم الأربعاء 28 مايو/أيار الجاري.

وينتظر العديد من مشجعي "البلوز" بفارغ الصبر أن تشملهم بشائر "عام الطائر" على الرغم من أن حيوان مختلف يزين شعار الفريق اللندني.

ويظهر على شعار تشلسي أسد مجنح يحمل عصا، هذا المخلوق الأسطوري يثير العديد من التساؤلات، فهو هجين بين حيوان كاسر وطائر، لكنه لا يحمل أجنحة، لذا قد يكون مصيره مختلفا عن أندية "عام الطائر"، ويتلقى هزيمة في نهائي دوري المؤتمر.

ما يبدو واضحا هو أن وضع طائر على الشعار جلب الحظ في عام 2025، ويمكن لفرق نيوكاسل وليفربول وكريستال بالاس وتوتنهام أن تشهد على حقيقة أن كرة القدم الإنجليزية تستمتع بـ"عام الطائر".