المكافآت المالية لفرق "البريميرليغ" بعد الترتيب النهائي

تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتلقي المكافأة المالية الخاصة بالترتيب النهائي لكل فريق في جدول الترتيب.

وأُسدل الستار أمس الأحد على موسم 2024-2025 من "البريميرليغ" بتتويج مستحق لليفربول بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت.

وحصد ليفربول اللقب الـ20 في تاريخه بعدما تمكن من حصد 84 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

وشهد الموسم الحالي مفاجآت صادمة لبعض كبار القوم في إنجلترا، وفي مقدمتهم مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير اللذين أنهيا البطولة في المركزين الـ15 والـ17 على التوالي.

وجرت العادة أن تتسلم أندية الدوري الإنجليزي سنويا مكافآت مالية عن الموسم الرياضي عبر 6 دفعات مختلفة، إحداها تُعرف باسم "دفعة الاستحقاق".

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أن دفعة الاستحقاق تعتمد على المركز الذي أنهى فيه كل فريق الموسم في جدول الترتيب.

