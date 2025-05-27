المكافآت المالية لفرق "البريميرليغ" بعد الترتيب النهائي
تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتلقي المكافأة المالية الخاصة بالترتيب النهائي لكل فريق في جدول الترتيب.
وأُسدل الستار أمس الأحد على موسم 2024-2025 من "البريميرليغ" بتتويج مستحق لليفربول بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت.
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وحصد ليفربول اللقب الـ20 في تاريخه بعدما تمكن من حصد 84 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.
وشهد الموسم الحالي مفاجآت صادمة لبعض كبار القوم في إنجلترا، وفي مقدمتهم مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير اللذين أنهيا البطولة في المركزين الـ15 والـ17 على التوالي.
وجرت العادة أن تتسلم أندية الدوري الإنجليزي سنويا مكافآت مالية عن الموسم الرياضي عبر 6 دفعات مختلفة، إحداها تُعرف باسم "دفعة الاستحقاق".
وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أن دفعة الاستحقاق تعتمد على المركز الذي أنهى فيه كل فريق الموسم في جدول الترتيب.
Liverpool FC have secured a record-breaking £56.4 million in Premier League merit payments for their 2024-25 title victory. (The Mirror) pic.twitter.com/iJrgmB5A7f
— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) May 26, 2025
وبناء عليه، فإن خزينة ليفربول البطل ستنتعش بمبلغ 54.4 مليون جنيه إسترليني، في حين ستكون الحصة الصغرى من نصيب متذيل اللائحة ساوثهامبتون الذي هبط إلى دوري درجة الأولى برفقة إيبسويتش تاون وليستر سيتي، إذ سيتلقى 2.8 مليون جنيه إسترليني فقط.
وتاليا قيمة "دفعة الاستحقاق" لكل فريق بعد نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025:
- ليفربول: 73.6 مليون دولار.
- أرسنال: 72.46 مليون دولار.
- مانشستر سيتي: 68.67 مليون دولار.
- تشلسي: 67.31 مليون دولار.
- نيوكاسل يونايتد: 61.08 مليون دولار.
- أستون فيلا: 57.16 مليون دولار.
- نوتنغهام فورست: 53.36 مليون دولار.
- برايتون: 49.71 مليون دولار.
- بورنموث: 45.78 مليون دولار.
- برينتفورد: 41.99 مليون دولار.
- فولهام: 38.19 مليون دولار.
- كريستال بالاس: 34.40 مليون دولار.
- إيفرتون: 30.47 مليون دولار.
- وست هام يونايتد: 26.68 مليون دولار.
- مانشستر يونايتد: 22.89 مليون دولار.
- وولفرهامبتون: 18.96 مليون دولار.
- توتنهام هوتسبير: 15.30 مليون دولار.
- ليستر سيتي: 11.51 مليون دولار.
- إيبسويتش تاون: 7.72 مليون دولار.
- ساوثهامبتون: 3.79 مليون دولار.