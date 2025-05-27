عفيف نجم السد أفضل لاعب في قطر 2025

اختير أكرم عفيف نجم السد والمنتخب القطري الاثنين أفضل لاعب في الموسم الكروي المحلي المنتهي للتو، لينال اللقب للمرة الخامسة في تاريخه، فيما حصل مدربه الإسباني فليكيس سانشيس على جائزة أفضل مدرب.

وجاء تتويج عفيف ومدربه الإسباني بعدما حصلا على أعلى الأصوات خلال عملية أشرف عليها مجلس أمناء جوائز الأفضل في قطر بمشاركة عدة هيئات وجهات، بينها مدربو المنتخبات الوطنية ومدربو الأندية والجهات الإعلامية وممثلون عن الاتحاد ورابطة الدوري وأعضاء مجلس الجائزة.

وقاد سانشيس وعفيف "الزعيم" لثنائية الدوري وكأس قطر هذا الموسم، إلى جانب الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعزز عفيف رقمه القياسي بالفوز بالجائزة للمرة الخامسة بعدما سبق وأن نالها مواسم 2018-2019 و2019–2020 و2021–2022، فيما نال سانشيز الجائزة للمرة الأولى.

وقال عفيف "فخور باختياري كأفضل لاعب في الموسم، في جائزة فردية في الشكل لكنها جماعية في الجوهر، حيث الدعم والمساندة التي وجدتها من زملائي من أجل أن أكون هنا".

وأضاف أفضل لاعب في آسيا مرتين عامي 2019 و2023 "بذلنا في الموسم الحالي كمجموعة في السد كل ما بوسعنا كي نظهر بالشكل الذي يليق بحجم النادي، وحافظنا على لقب الدوري وفزنا بلقب كأس قطر، وكنا نتمنى أن نصل أبعد في (دوري أبطال آسيا) النخبة، لكننا نعد بأن نعود في الموسم المقبل أقوى كي نحقق طموح النادي والجماهير".

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وكان عفيف قد سجل خلال الدوري 18 هدفا وصنع 15، ليسهم في 33 هدفا، أي قرابة نصف أهداف فريقه في الدوري التي وصلت إلى 62 هدفا.

أكرم عفيف نجم نادي السد ⚪️⚫️. يتوَّج بجائزة أفضل لاعب في موسم 2024/2025🥇

للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه👏.#جوائز_الاتحاد_القطري_لكرة_القدم | #QFAawards pic.twitter.com/g2mQSwyql6 — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) May 26, 2025

وتنافس عفيف على جائزة الأفضل مع كل من الجزائري بغداد بونجاح والألماني يوليان دراكسلر.

سانشيز أفضل مدرب

بدوره قال سانشيز "كان موسما شاقا، واجهنا فيه الكثير من التحديات والصعوبات، لكن ختامه كان مثاليا من خلال الحصول على لقبين مهمين (الدوري وكأس قطر)".

وأضاف بطل آسيا مع منتخب قطر عام 2023 "قام اللاعبون بعمل مذهل من خلال الشخصية القوية التي ورثوها من تقاليد النادي، أهنئهم على ما قدموه حتى جعلوا أنفسهم أبطالا".

فيليكس سانشيز مدرب نادي السد ⚫️⚪️. يتوَّج بجائزة أفضل مدرب في موسم 2024/2025 🥇.#جوائز_الاتحاد_القطري_لكرة_القدم | #QFAawards pic.twitter.com/PwZfmRklXE — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) May 26, 2025

وتنافس سانشيز مع كل من البرتغالي بيدرو مارتينيس مدرب الغرافة والكرواتي إيغور بيسكان مدرب الأهلي.

وحصل السد أيضا على جائزة أفضل حارس التي كانت من نصيب مشعل برشم، فيما فاز لاعب الشمال الحالي والسد السابق محمد مناعي بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عاما، والبرازيلي روجر غيديش بجائزة هداف الدوري بعد تسجيله 21 هدفا.