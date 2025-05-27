الترتيب النهائي لسباق جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي موسم 2024-2025

حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد جائزة الحذاء الذهبي التي تُقدَّم سنويا لهداف الدوريات الأوروبية، وذلك للمرة الأولى في مسيرته.

وانفجر مبابي (26 عاما) تهديفيا في الأمتار الأخيرة من الليغا، حيث سجل 9 أهداف في آخر 5 مباريات، أبرزها ثلاثية (هاتريك) في مرمى برشلونة خلال الجولة الـ34، وهدفين بمرمى ريال سوسيداد في الجولة الأخيرة.

👟🥇👏 مبابي يحصل على الحذاء الذهبي 2024-2025! pic.twitter.com/0eZBhuQ6iD — ريال مدريد (@realmadridarab) May 26, 2025

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وأنهى مبابي موسمه الأول مع ريال مدريد بأرقام شخصية لافتة، إذ تُوج هدافا للدوري الإسباني بعد أن هز شباك المنافسين 31 مرة.

وبفضل هذه الحصيلة من الأهداف حصد مبابي 62 نقطة، بمعدّل نقطتين مقابل كل هدف، وهو المعيار الذي ينطبق على جميع اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي).

وتفوّق مبابي على السويدي فيكتور غيوكيريس مهاجم سبورتنغ لشبونة، رغم أن الأخير سجل 8 أهداف أكثر من النجم الفرنسي.

وجمع غيوكيريس 58.5 نقطة مقابل أهدافه الـ39 في الدوري البرتغالي، على اعتبار 1.5 نقطة مقابل كل هدف، وهو المعيار الذي ينطبق على جميع الدوريات المصنفة من 6 إلى 22 وفق معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

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وحلّ النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الثالث بعد أن أنهى موسمه هدافا للدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا، أي أنه حصد 58 نقطة.

وبفضل هدفيه اللذين سجّلهما في مرمى أتلتيك بيلباو في الجولة الأخيرة من الليغا، ارتقى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة إلى المركز الرابع برصيد 27 هدفا، تاركا الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ في المركز الخامس.

وتاليا الترتيب النهائي لجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2024-2025: