رياضة|تاريخ كأس العالم|البرتغال

أكثر 10 لاعبين خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم

Messi - Argentina Ronaldo - Portugal Cafu - Brazil Matthäus - Germany
من اليمين ماتيوس وميسي وكافو ورونالدو (غيتي)
27/5/2025

بطولة كأس العالم لكرة القدم ليست مجرد مسابقة كروية، بل هي حلم يراود كل لاعب منذ نعومة أظفاره، وأرقى مسرح لإبراز المهارات والقدرات.

طوال تاريخ بطولات كأس العالم استطاع القليل من اللاعبين الحضور في نسخ متعددة من المونديال، وفئة نادرة منهم صنعت المجد بالاستمرارية والتألق على مر السنين.

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في السطور التالية نستعرض قائمة أكثر 10 لاعبين خوضا للمباريات في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم.

10- الألماني باستيان شفاينشتايغر 

شارك لاعب الوسط الدولي الألماني مع منتخب بلاده في 3 نسخ من كأس العالم (2006، 2010، 2014)، وخاض خلالها 20 مباراة.

Players of the German national football team (L-R) Bastian Schweinsteiger, Per Mertesacker, Manuel Neuer, Kevin Grosskreutz and Lukas Podolski celebrate on a stage at the "Fanmeile" area, where fans welcomed players and members of Germany's football national team on July 15, 2014 at Berlin's landmark Brandenburg Gate to celebrate their FIFA World Cup title. Germany won their fourth World Cup title, after their 1-0 win over Argentina on July 13, 2014 in Rio de Janeiro in the FIFA World Cup Brazil final game. AFP PHOTO / CLEMENS BILAN
شفاينشتايغر (الأول من اليسار) يحتفل بالتتويج بكأس العالم 2014 (الفرنسية)

كانت بدايات شفاينشتايغر متواضعة في نسختي 2006 و2010، لكنّ ختام مسيرته المونديالية كان أسطوريا عندما لعب دورا رئيسيا في تتويج ألمانيا بكأس العالم في البرازيل 2014.

9- البرازيلي كافو 

الظهير الأيمن البرازيلي الشهير، خاض 3 بطولات (1994، 1998، 2002) وشارك في 20 مباراة.

كافو هو اللاعب الوحيد الذي شارك في 3 مباريات نهائية لكأس العالم
كافو هو اللاعب الوحيد الذي شارك في 3 مباريات نهائية لكأس العالم (الفرنسية)

كان كافو من أبرز عناصر الجيل الذهبي للكرة البرازيلية، وحقق اللقب مرتين. وهو يعد اللاعب الوحيد الذي شارك في 3 مباريات نهائية متتالية.

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8- البولندي فلاديسلاف زمودا

قلب الدفاع البولندي شارك في 4 نسخ متتالية من كأس العالم (1974، 1978، 1982، 1986)، وخاض خلالها 21 مباراة.

يُعد زمودا أحد أعمدة الجيل الذهبي لبولندا، وكان له دور كبير في تحقيق المركز الثالث عامي 1974 و1982، وهي أفضل نتائج للمنتخب حتى اليوم.

7- الأرجنتيني دييغو مارادونا

شارك مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية، في 4 بطولات (1982، 1986، 1990، 1994) ولعب خلالها 21 مباراة كلاعب وسط هجومي.

FILE - Argentina's Diego Maradona, celebrates at the end of the World Cup soccer final game against West Germany at the Atzeca Stadium, in Mexico City, June 29, 1986. The heirs of the late soccer star Diego Maradona have won a legal battle over the use of his trademark. Maradona had registered his name as a trademark with the European Union Intellectual Property Office in 2008 for a variety of products, clothing, footwear and headgear. The general court of the European Union confirmed Tuesday that it declined to transfer the trademark to Sattvica, an Argentine company belonging to Maradona’s former lawyer. Maradona died in November 2020. (AP Photo/Carlo Fumagalli, File)
مارادونا شارك في 21 مباراة في كأس العالم (أسوشيتد برس)

قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم في المكسيك 1986 بأداء تاريخي، وقدّم لحظات لا تُنسى أشهرها على الإطلاق هدفاه ضد إنجلترا.

6- الألماني أوفه زيلر

المهاجم الألماني خاض 4 نسخ من كأس العالم (1958، 1962، 1966، 1970) وشارك في 21 مباراة.

ورغم أن زيلر لم يُتوج باللقب، إلا أنه كان أحد أبرز نجوم الكرة الألمانية في تلك الحقبة، ويُعد أول من سجل في 4 بطولات مختلفة.

5- البرتغالي كريستيانو رونالدو

الهداف البرتغالي شارك في 5 نسخ من كأس العالم (2006، 2010، 2014، 2018، 2022) وخاض خلالها 22 مباراة كمهاجم وجناح.

FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Portugal v Switzerland
رونالدو (يسار) شارك مع البرتغال في 5 نسخ متتالية في كأس العالم (رويترز)

ترك رونالدو بصمة لا تُنسى، حيث أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 بطولات متتالية، وظل ركيزة أساسية في تشكيلة البرتغال طوال 16 عاما.

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4- الإيطالي باولو مالديني

مدافع إيطاليا الأسطوري، سواء في مركز قلب الدفاع أو الظهير، مثّل بلاده في 4 نسخ (1990، 1994، 1998، 2002) وشارك في 23 مباراة

BRU59-20000624-BRUSSELS, BELGIUM: Italian defender and captain Paolo Maldini controls the ball during the Euro 2000 quarter-final soccer match between Italy and Romania in Brussels Saturday 24 June 2000. (ELECTRONIC IMAGE) EPA PHOTO /BENOIT DOPPAGNE
مالديني أحد أعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم (وكالة الأنباء الأوروبية)

ورغم عدم تتويج مالديني بأي لقب دولي، جعلت منه صلابته وثبات مستواه أحد أعظم المدافعين في تاريخ البطولة.

3- الألماني ميروسلاف كلوزه

شارك المهاجم الألماني في 4 نسخ (2002، 2006، 2010، 2014)، وخاض 24 مباراة سجل خلالها 16 هدفا، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم.

BELO HORIZONTE, BRAZIL - JULY 08: Miroslav Klose of Germany celebrates scoring his team's second goal during the 2014 FIFA World Cup Brazil Semi Final match between Brazil and Germany at Estadio Mineirao on July 8, 2014 in Belo Horizonte, Brazil.
الألماني كلوزه هو الهداف التاريخي لكأس العالم (غيتي)

كان كلوزه دائم الحضور في خط الهجوم الألماني، وساهم بقوة في الفوز بكأس العالم 2014.

2- الألماني لوثار ماتيوس

قائد خط الوسط الألماني شارك في 5 بطولات متتالية (1982، 1986، 1990، 1994، 1998)، ولعب خلالها 25 مباراة.

وقاد ماتيوس منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم 1990، وحصل في نفس العام على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وتميز بالثبات والقيادة في جميع مشاركاته.

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي

الأسطورة الأرجنتينية لعب في 5 نسخ من كأس العالم (2006، 2010، 2014، 2018، 2022)، وشارك في 26 مباراة في مراكز مختلفة بين الجناح وصانع الألعاب.

FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France
ميسي اللاعب الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم (رويترز)

وبعد محاولات متكررة، تُوّج ميسي أخيرا باللقب العالمي في قطر 2022، ليُصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المونديال، وأول من يسجل في كل أدوار خروج المغلوب في نسخة واحدة.

المصدر : الجزيرة

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