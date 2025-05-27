أكثر 10 لاعبين خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم

بطولة كأس العالم لكرة القدم ليست مجرد مسابقة كروية، بل هي حلم يراود كل لاعب منذ نعومة أظفاره، وأرقى مسرح لإبراز المهارات والقدرات.

طوال تاريخ بطولات كأس العالم استطاع القليل من اللاعبين الحضور في نسخ متعددة من المونديال، وفئة نادرة منهم صنعت المجد بالاستمرارية والتألق على مر السنين.

في السطور التالية نستعرض قائمة أكثر 10 لاعبين خوضا للمباريات في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم.

10- الألماني باستيان شفاينشتايغر

شارك لاعب الوسط الدولي الألماني مع منتخب بلاده في 3 نسخ من كأس العالم (2006، 2010، 2014)، وخاض خلالها 20 مباراة.

كانت بدايات شفاينشتايغر متواضعة في نسختي 2006 و2010، لكنّ ختام مسيرته المونديالية كان أسطوريا عندما لعب دورا رئيسيا في تتويج ألمانيا بكأس العالم في البرازيل 2014.

9- البرازيلي كافو

الظهير الأيمن البرازيلي الشهير، خاض 3 بطولات (1994، 1998، 2002) وشارك في 20 مباراة.

كان كافو من أبرز عناصر الجيل الذهبي للكرة البرازيلية، وحقق اللقب مرتين. وهو يعد اللاعب الوحيد الذي شارك في 3 مباريات نهائية متتالية.

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8- البولندي فلاديسلاف زمودا

قلب الدفاع البولندي شارك في 4 نسخ متتالية من كأس العالم (1974، 1978، 1982، 1986)، وخاض خلالها 21 مباراة.

يُعد زمودا أحد أعمدة الجيل الذهبي لبولندا، وكان له دور كبير في تحقيق المركز الثالث عامي 1974 و1982، وهي أفضل نتائج للمنتخب حتى اليوم.

7- الأرجنتيني دييغو مارادونا

شارك مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية، في 4 بطولات (1982، 1986، 1990، 1994) ولعب خلالها 21 مباراة كلاعب وسط هجومي.

قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم في المكسيك 1986 بأداء تاريخي، وقدّم لحظات لا تُنسى أشهرها على الإطلاق هدفاه ضد إنجلترا.

6- الألماني أوفه زيلر

المهاجم الألماني خاض 4 نسخ من كأس العالم (1958، 1962، 1966، 1970) وشارك في 21 مباراة.

Uwe Seeler ist im Alter von 85 Jahren im engsten Kreis seiner Familie gestorben. Der ehemalige Fußballer gehört zu den größten Spielern seiner Zeit: Er wurde Deutscher Meister, Deutscher Pokalsieger und drei Mal Fußballer des Jahres in Deutschland.#Seeler pic.twitter.com/cmvhgSkH2t — Sportschau (@sportschau) July 21, 2022

ورغم أن زيلر لم يُتوج باللقب، إلا أنه كان أحد أبرز نجوم الكرة الألمانية في تلك الحقبة، ويُعد أول من سجل في 4 بطولات مختلفة.

5- البرتغالي كريستيانو رونالدو

الهداف البرتغالي شارك في 5 نسخ من كأس العالم (2006، 2010، 2014، 2018، 2022) وخاض خلالها 22 مباراة كمهاجم وجناح.

ترك رونالدو بصمة لا تُنسى، حيث أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 بطولات متتالية، وظل ركيزة أساسية في تشكيلة البرتغال طوال 16 عاما.

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4- الإيطالي باولو مالديني

مدافع إيطاليا الأسطوري، سواء في مركز قلب الدفاع أو الظهير، مثّل بلاده في 4 نسخ (1990، 1994، 1998، 2002) وشارك في 23 مباراة

ورغم عدم تتويج مالديني بأي لقب دولي، جعلت منه صلابته وثبات مستواه أحد أعظم المدافعين في تاريخ البطولة.

3- الألماني ميروسلاف كلوزه

شارك المهاجم الألماني في 4 نسخ (2002، 2006، 2010، 2014)، وخاض 24 مباراة سجل خلالها 16 هدفا، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم.

كان كلوزه دائم الحضور في خط الهجوم الألماني، وساهم بقوة في الفوز بكأس العالم 2014.

2- الألماني لوثار ماتيوس

قائد خط الوسط الألماني شارك في 5 بطولات متتالية (1982، 1986، 1990، 1994، 1998)، ولعب خلالها 25 مباراة.

Forever a football icon. Happy birthday to the legend, Lothar Matthäus! 🏆🎂 📸 Imago pic.twitter.com/PTRzG3BOcW — German Football (@DFB_Team_EN) March 21, 2025

وقاد ماتيوس منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم 1990، وحصل في نفس العام على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وتميز بالثبات والقيادة في جميع مشاركاته.

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي

الأسطورة الأرجنتينية لعب في 5 نسخ من كأس العالم (2006، 2010، 2014، 2018، 2022)، وشارك في 26 مباراة في مراكز مختلفة بين الجناح وصانع الألعاب.

وبعد محاولات متكررة، تُوّج ميسي أخيرا باللقب العالمي في قطر 2022، ليُصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المونديال، وأول من يسجل في كل أدوار خروج المغلوب في نسخة واحدة.