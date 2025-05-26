فيلا يشكو الحكم "عديم الخبرة" بعد هزيمته أمام يونايتد وحرمانه من دوري الأبطال

أعلن نادي أستون فيلا أنه سيتقدم بشكوى إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب تعيين الحكم "عديم الخبرة" توماس برامال لإدارة مباراة الفريق التي خسرها 2-صفر أمام مانشستر يونايتد اليوم الأحد.

وكان الفوز على ملعب أولد ترافورد في اليوم الأخير من الموسم، مع وجود نتائج أخرى في صالحهم، كافيا لأستون فيلا لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

لكن هدفي يونايتد المتأخرين عن طريق أماد ديالو وكريستيان إريكسن تسببا في هزيمة الفريق الزائر.

وكان لاعبو فيلا غاضبين بسبب إلغاء هدف كان سيضعهم في المقدمة، قبل ضربة رأس من ديالو، بسبب خطأ من مورجان روجرز ضد ألتاي بايندير حارس مرمى يونايتد.

وظن برامال أن بايندير كان يسيطر على الكرة بكلتا يديه قبل أن ينقض عليها روجرز. وعلى خط التماس، اضطر الجهاز الفني إلى كبح جماح غضب أوناي إيمري مدرب فيلا.

"الشكوى تتعلق باختيار الحكام"

وقال داميان فيداجاني رئيس عمليات كرة القدم في أستون فيلا، بعد المباراة عندما أعلن أن النادي سيتقدم بشكوى "الشكوى لا تتعلق بالقرار، بل تتعلق باختيار الحكام".

وأضاف "أحد أقل الحكام خبرة في واحدة من أصعب مباريات الموسم، ترتبط بها (مصائر) 4 أو 5 فرق أخرى. الأمر لا يتعلق بالقرار، فالقرار الواضح. القرار خطأ. واعتذر الحكم عن الخطأ. لا يمكننا فعل شيء. المشكلة تكمن في غياب الحكام الدوليين ذوي الخبرة اليوم".

وقال إيمري مدرب فيلا إن برامال اعترف بارتكابه خطأ.

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وأضاف إيمري "اليوم، يُمكننا الحديث عن الموسم، وعن الـ90 دقيقة، وعن اللحظات الحاسمة. كانت اللحظة الحاسمة بالطبع هدف مورجان روجرز وكيف حسم الحكم المباراة".

وتابع "تحدثت مع الحكم وهو يعلم خطأه. نرتكب أخطاء كل يوم، وأنا أيضا أرتكب أخطاء. أؤمن بقدرات تقنية حكم الفيديو المساعد، وأعتقد أن لدينا حكاما مميزين في الدوري الإنجليزي الممتاز. ربما كان بإمكاننا بهذا الهدف تحقيق نتيجة أفضل وحصد مكان في دوري أبطال أوروبا، لكننا لم نستحق أكثر من هذه النتيجة".

وتم تصعيد برامال (35 عاما) إلى المستوى الأول من الحكام، وهو أعلى مستوى للحكام في إنجلترا، قبل موسم 2022-2023. هذا الموسم، تناوب برامال على إدارة المباريات ما بين الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الثانية.