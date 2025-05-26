صلاح يتحدث عن مفاوضات انضمامه للدوري السعودي والتتويج بالبريميرليغ

كشف النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي عن مفاوضاته مع مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، مؤكدا أنها كانت جادة قبل تمديد عقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لموسمين قادمين.

وأجرى صلاح مقابلة تلفزيونية على هامش فوزه بجائزة رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية لأفضل لاعب في العام للمرة الثالثة في مسيرته مع ليفربول.

وقال صلاح عن الفارق بين فوزه بالجائزة في المرة الأولى والمرة الثالثة "في المرة الأولى كان هناك شعور بعدم التصديق بالفوز بهذه الجائزة من الكتاب، لكن في المرة الثالثة تشعر أنك قادر على العطاء لسنوات عديدة، الأحاسيس مختلفة".

وأضاف "سعادتي أكبر هذه المرة، بسبب الفوز بالدوري وبسبب مشاركتي الكبيرة في فوز الفريق باللقب".

⚽️ محمد صلاح يبصم على هدف رائع من ركلة مقصية رائعة داخل منطقة الجزاء#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/d2iBOsQleO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2025

وقال صلاح عن مفاوضاته مع مسؤولي الدوري السعودي "كانت فرصة جيدة لي، وإذا لم أجدد مع ليفربول فإن الفرصة كانت قائمة للذهاب إلى هناك، علاقتي مع المسؤولين في الدوري السعودي جيدة للغاية وتحدثنا كثيرا وكانت المفاوضات جادة لضمي".

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وعند سؤاله عن اهتمام برشلونة وريال مدريد به قال "لم يكونا في الصورة، وفي النهاية حدث ما كنت أرغب فيه".

وقال صلاح عن تجديد عقده مع ليفربول "كانت المفاوضات طويلة، أعرف سياسة النادي، في النهاية وصلنا إلى حل وسط أسعدني وأسعد النادي".

وأضاف "جزء من الضغط على الإدارة (في التجديد) جاء من جمهور ليفربول أعرف من البداية أنهم كانوا يرغبون في استمراري، ولعبوا دورا في ذلك".

وقال صلاح عن الفارق في طريقة اللعب بين أرنه سلوت مدرب الفريق الحالي، والألماني يورغن كلوب المدرب السابق "كل مدرب له أسلوب مختلف، لكنني أتحدث كثيرا مع سلوت وأتفاهم معه بشكل أكبر، وهو عكس ما حدث مع كلوب".

وأضاف "أجلس كثيرا مع سلوت لنتحدث، كان صريحا منذ البداية وجعلني أشاهد مقاطع فيديو لي بعد أول 3 أيام (من قدومه للفريق)، وأنه أراد أن يجعلني أخرج أفضل ما لدي، قلت له إنني أريد أن أشعر بالراحة في الملعب، وهذا ما حدث، وجعلني أخرج أفضل أداء لي".

وتابع "كلوب منح الكثير لهذا النادي وفزنا معا بالكثير، الاختلافات تحدث في كرة القدم حتى إذا لم تخرج للإعلام".

🏆🎙️ محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز:

"الشعور لا يُوصف، الأجواء كانت رائعة منذ الصباح، والتتويج على أرضنا وبين جماهيرنا زاد اللحظة جمالاً." 🔴👏#ليفربول #محمد_صلاح #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/eAwKGMj7gL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2025

وقال صلاح إنه لم يتوقع فوز ليفربول بالدوري هذا الموسم، لكنه شعر بعد أول 3 مباريات في الموسم بأن الأمر ممكن.

وحسم ليفربول تتويجه بالدوري في نهاية الشهر الماضي بعد فوزه الساحق 5-1 على توتنهام، قبل 4 جولات على النهاية، واختتم الموسم برصيد 84 نقطة بفارق 10 نقاط عن أرسنال.

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وأضاف "طريقة عمل المدرب (سلوت) وطريقة تعامله مع المباريات ومدى صعوبتها، وعدم وجود مشكلة لديه في تغيير خططه خلال المباراة جعلتني أشعر أنه يمكن أن نفوز باللقب".