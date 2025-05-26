جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني موسم 2024-2025

رغم تسجيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف برشلونة، هدفين في فوز البرسا على أتلتيك بلباو 3-0 في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، لكنه أخفق في انتزاع لقب هداف الموسم من الفرنسي كليان مبابي نجم ريال مدريد.

وكان "ليفا" يحتاج لتسجيل 7 أهداف في مرمى بلباو لينتزع صدارة الهدافين أو 6 ليتقاسم الصدارة مع مبابي، غير أن الأخير حافظ على صدارته للقائمة وظفر بجائزة "البيتشيتشي" لليغا موسم 2024-2025.

وتاليا ترتيب هدافي الدوري الإسباني موسم 2024-2025: