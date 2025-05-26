جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني موسم 2024-2025
26/5/2025-|آخر تحديث: 16:31 (توقيت مكة)
رغم تسجيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف برشلونة، هدفين في فوز البرسا على أتلتيك بلباو 3-0 في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، لكنه أخفق في انتزاع لقب هداف الموسم من الفرنسي كليان مبابي نجم ريال مدريد.
وكان "ليفا" يحتاج لتسجيل 7 أهداف في مرمى بلباو لينتزع صدارة الهدافين أو 6 ليتقاسم الصدارة مع مبابي، غير أن الأخير حافظ على صدارته للقائمة وظفر بجائزة "البيتشيتشي" لليغا موسم 2024-2025.
وتاليا ترتيب هدافي الدوري الإسباني موسم 2024-2025:
- مبابي (ريال مدريد): 31 هدفا.
- ليفاندوفسكي (برشلونة): 27 هدفا.
- الكرواتي أنتي بوديمير (أوساسونا): 21 هدفا.
- النرويجي ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد): 20 هدفا.
- الإسباني أيوزي بيريز (فياريا): 19 هدفا.
- البرازيلي رافينيا (برشلونة): 18 هدفا.
- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): 17 هدفا.
- الإسباني أويهين سانسيت (أتلتيك بلباو): 15 هدفا.
- الإسباني إنريكي غارسيا (ألافيس): 13 هدفا.
- الإسباني خافي بوادو (إسبانيول): 12 هدفا.
المصدر : الجزيرة