غوارديولا يتقدم مودّعي لينيكر بعد فصله لدعمه فلسطين

حظي الإعلامي الإنجليزي واللاعب الدولي السابق غاري لينيكر بوداع مؤثر بعد ظهوره في آخر حلقة له عبر البرنامج الشهير "مباراة اليوم" (Match of the Day) الذي يقدّمه منذ 26 عاما عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وكان الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من أبرز المشاركين في مقطع الفيديو الذي عُرض خلال الظهور الأخير للينيكر على الشاشة.

وقال غوارديولا "أعلم أنك لن تصدّق ذلك لكننا سنفتقدك حقا. أحب برنامجك كثيرا وأنا من أكبر المعجبين به، لحسن الحظ أن الحياة تمنحنا دائما فرصا جديدة".

BBC’s Match of the Day pays tribute to Gary Lineker on his last show. Former pundits Alan Hansen and Ian Wright along with current cast mates Alan Shearer and Micah Richards plus Manchester City manager Pep Guardiola join in. pic.twitter.com/tFle5KnLdh — Ken Fang — Very Asian (@fangsbites) May 26, 2025

من جهته، قال فيرجل فان دايك قائد ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم "أنت أسطورة وقد تشرّفت بلقائك في مناسبات عديدة وكان الأمر دائما ممتعا. أتمنى لك التوفيق في ما هو قادم".

أما إيان رايت لاعب أرسنال ووست هام يونايتد الأسبق والذي سبق له العمل مع لينيكر، فبدا متأثرا للغاية إذ قال "لقد حالفني الحظ في أن أعمل محللا معه، يمكنني الآن أن أصفه بصديقي. أتمنى لك كل التوفيق لأنني أحبك".

من جانبه، قال ألان شيرر أسطورة هجوم نيوكاسل يونايتد والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز "سنفتقدك كثيرا. أتمنى لك حظا سعيدا أيا كان ما ستفعله في أيام السبت القادمة".

وختم لينيكر ظهوره على الشاشة بالقول "شكرا آلان (شيرر)، شكرا ميكا (ريتشاردز). أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع المحللين الذين سعدت بالعمل معهم طوال 25 عاما الماضية".

Gary Lineker says goodbye to #MOTD after 25 years. pic.twitter.com/u1DORcO6Po — Match of the Day (@BBCMOTD) May 25, 2025

وأضاف "جعلتم عملي أسهل بكثير. أريد توجيه شكر خاص لأولئك الذين لا يظهرون على الشاشة من محررين ومحللين ومعلقين ومديري الأستوديو، وكذلك المنتجون والمصوّرون والمساعدون الفنيون. شكرا لكم جميعا أنتم الأفضل".

وتابع "مثلما كان الحال في مسيرتي حين كنت لاعبا. الجميع قاموا بالعمل الشاق وأنا نلت الإشادة، كان شرفا حقيقيا أن أقدم برنامج "Match of the Day" على مدار ربع قرن، كانت رحلة رائعة بكل المقاييس".

وتابع لينيكر "أتمنى النجاح لزملائي غابي لوغان ومارك تشابمان وكايلي كيتس الذين سيتولون المهمة من بعدي، البرنامج في أيد أمينة. وأخيرا، شكري الكبير لكم أيها المشاهدون على محبتكم ودعمكم على مر السنين. حان وقت الوداع، وداعا".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد أعلنت يوم الاثنين الماضي 19 مايو/أيار الجاري الاستغناء عن خدمات لينيكر بسبب مشاركته منشورا من مجموعة مؤيدة لفلسطين على حسابه الرسمي بإنستغرام، قبل أن يحذفه ويعتذر عنه لاحقا، ليتم اتهام النجم الإنجليزي الأسبق بمعاداة السامية.

وفي فبراير/شباط الماضي، وقع لينيكر ضمن 500 شخصية بارزة على رسالة مفتوحة تطالب "بي بي سي" بإعادة بث فيلم وثائقي بعنوان "غزة.. كيف تنجو من منطقة حرب؟"، وذلك عبر منصة "بي بي سي آي بلاير".

"It's the worst thing I've seen in my lifetime." British broadcaster & football legend @garylineker talks Gaza with me on #MehdiUnfiltered and reveals: "I cry on a regular basis when I see certain images on social media." Full show: https://t.co/Pk6BzTJQnx pic.twitter.com/Jk6VDEVBcI — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) May 10, 2024

وقال لينيكر في تصريحات سابقة نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في منتصف العام الماضي "إن ما يحدث في غزة هو أسوأ شيء رأيته في حياتي، وهناك كثير من الضغوط على الشخصيات في بريطانيا لكي يلتزموا الصمت".

وأضاف "هناك ضغوط شديدة تمارس على الأشخاص الذين يتحدثون علنا ضد إسرائيل، ولكن أنا يمكنني التحدث لأنني آمن إلى حد ما ولا أستطيع الصمت".

يُذكر أن لينيكر الذي لعب في صفوف برشلونة وليستر سيتي كان قد بدأ مسيرته الإعلامية معلقا رياضيا، ثم ظهر أول مرة في هذا البرنامج يوم 7 أغسطس/آب 1999.