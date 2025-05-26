أنشيلوتي يستبعد نيمار من منتخب البرازيل

استبعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي نجم سانتوس (نيمار) من تشكيلته الأولى كمدرب جديد للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، واستدعى لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي كازيميرو، وذلك للمباراتين ضد الإكوادور والباراغواي الشهر المقبل في تصفيات مونديال 2026.

وتوقع كثر استدعاء نيمار إلى تشكيلة أبطال العالم 5 مرات بعد عودته مؤخرا إلى الملاعب إثر غياب دام 5 أسابيع بسبب الإصابة، لكن المدرب الإيطالي -الذي خاض السبت مباراته الأخيرة كمدرب لريال مدريد الإسباني قبل أن يسافر مباشرة إلى البرازيل لتسلم مهمته الجديدة- أبقى على نجم برشلونة الإسباني وسان جرمان الفرنسي السابق خارج التشكيلة للجولتين الـ15 والـ16 من التصفيات.

وكان نيمار قد اعترض على تولي أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل، مما فسره البعض استبعادا انتقاميا من المدرب الإيطالي واستبعده آخرون.

لكن أنشيلوتي أوضح أسباب استبعاد نيمار قائلا "في هذا الفريق، حاولتُ اختيار لاعبين لائقين. نيمار قادم من إصابة. جميعنا نعلم مدى أهميته. البرازيل لديها العديد من اللاعبين الموهوبين. نعتمد على نيمار ليكون في أفضل حالاته. لقد عاد إلى البرازيل للاستعداد جيدًا لكأس العالم. تحدثتُ معه هذا الصباح لشرح ذلك، وهو يتفق معنا".