هكذا خسرت سيدات برشلونة دوري أبطال أوروبا؟

صدمت سيدات فريق أرسنال الإنجليزي نظيراتهن في برشلونة الإسباني، بعد فوزهن عليهن في نهائي دوري ابطال أوروبا لكرة القدم.

وتُوج أرسنال أمس بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات بعد فوزه على برشلونة حامل لقب النسخة الماضية بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت على ملعب خوسيه ألفالادي في مدينة لشبونة البرتغالية.

That special moment 🤩 CHAMPIONS OF EUROPE 🏆 Shot on Google Pixel 🤳 pic.twitter.com/ZhIbB1V2Rh — Arsenal Women (@ArsenalWFC) May 24, 2025

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 إيان رايت.. من عتمة السجن إلى أضواء البريميرليغ list 2 of 2 تحد كبير يهدد بداية ألونسو مع ريال مدريد end of list

وتحقق هذا الفوز الثمين بعد التزام اللاعبات بخطة الهولندية رينيه سليغيرز مدربة أرسنال التي أعدتها على مدار أسبوعين وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وفي الوقت نفسه أكدت ماريونا كالدينتي لاعبة أرسنال أن الفريق يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق الفوز على برشلونة وهو ما تم في النهاية.

وقالت كالدينتي في مؤتمر صحفي "نحب الاستحواذ على الكرة لكننا مستعدات للتكيف مع طرق لعب أخرى، لدينا في الفريق لاعبات خضن نهائيات كأس أوروبا وكأس العالم، نحن نؤمن باللحظات الحاسمة. يمكننا تغيير مباراة في 5 دقائق".

إعلان

وكشفت الصحيفة عن 5 أسباب منحت لاعبات أرسنال التفوق على نظيراتهن في برشلونة وهي:

إغلاق المساحات

كانت خطة مدربة أرسنال مبنية على منع ثلاثي وسط برشلونة باتريشيا غويغارو وأليكسيا بوتياس أيتانا بونماتي من استلام الكرة بأريحية، فكلّفت أليسا روسو بالضغط باستمرار على الأولى فيما تقاسم زميلاتها الرقابة اللصيقة على الأخريين.

الدفاع الجماعي

من المعروف أن برشلونة يعتمد على لاعبته كارولين هانسن على الجهة اليمنى، وعليه جهّز لها أرسنال "كمينا تكتيكيا محكما" وفق وصف الصحيفة.

وفرضت سليغيرز رقابة مزدوجة على هانسن بواسطة اللاعبات جيل رورد وماريونا كالدينتي، بالإضافة إلى قلب الدفاع كاتلين فورد التي كانت تساندهن كلما اقتضت الحاجة لذلك.

وتكرّر الأمر على الجهة اليسرى حيث دعمت كاتلين زميلتها إميلي فوكس ضد فريدولينا رولفو لاعبة برشلونة.

التحلي بالشجاعة واللعب المباشر

حاولت الكثير من الفرق اللعب بدافع محكم ضد برشلونة، لكن الفارق هذه المرة أن أرسنال اعتمد على نقاط قوته خاصة عند استرجاع الكرة.

وتحلت لاعبات أرسنال بالذكاء من خلال اللعب على الأطراف اعتمادا على كيلي وفورد ما ساعد الفريق على خلق فرص حقيقية أربكت لاعبات برشلونة كثيرا.

خطة بديلة جاهزة

كانت سليغيرز جاهزة لكل الاحتمالات، ففي الوقت الذي بدأ فيه برشلونة يهاجم بسرعة وكثافة مع بداية الشوط الثاني فعّلت مدربة أرسنال وضعية "الصمود" وأدخلت بيث ميد وستينا بلاكستينيوس وكلتاهما تتمتع بقوة بدنية كبيرة.

وانفردت بلاكستينيوس مرتين بمرمى برشلونة في دقائق قليلة، تصدّت الحارسة للأولى ولكنها فشلت في الثانية، قبل أن تنجح في هز الشباك تماما بالطريقة التي تنبأت بها ماريونا.

😍 STINA STINGS BARÇA Beth Mead sees Blackstenius, sets her up, and Arsenal lead 1-0! 📺 Watch the UEFA Women's Champions League FINAL LIVE & FREE on DAZN!

🔗 https://t.co/dIfKpURfZv#UWCLonDAZN #EnjoyTheShow pic.twitter.com/qQiUNaghF4 — DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) May 24, 2025

إعلان

إدارة مثالية للدقائق الأخيرة

مع اقتراب النهاية، دخل برشلونة في حالة من التسرع وفقدان التركيز فيما حافظت لاعبات أرسنال على الهدوء ولم يفقدن تركيزهن الدفاعي، وتعمدن إبطاء اللعب وكسبن أخطاء تكتيكية لإضاعة الوقت.