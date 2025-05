هكذا خسرت سيدات برشلونة دوري أبطال أوروبا؟

صدمت سيدات فريق أرسنال الإنجليزي نظيراتهن في برشلونة الإسباني، بعد فوزهن عليهن في نهائي دوري ابطال أوروبا لكرة القدم.

وتُوج أرسنال أمس بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات بعد فوزه على برشلونة حامل لقب النسخة الماضية بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت على ملعب خوسيه ألفالادي في مدينة لشبونة البرتغالية.

وتحقق هذا الفوز الثمين بعد التزام اللاعبات بخطة الهولندية رينيه سليغيرز مدربة أرسنال التي أعدتها على مدار أسبوعين وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وفي الوقت نفسه أكدت ماريونا كالدينتي لاعبة أرسنال أن الفريق يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق الفوز على برشلونة وهو ما تم في النهاية.

وقالت كالدينتي في مؤتمر صحفي "نحب الاستحواذ على الكرة لكننا مستعدات للتكيف مع طرق لعب أخرى، لدينا في الفريق لاعبات خضن نهائيات كأس أوروبا وكأس العالم، نحن نؤمن باللحظات الحاسمة. يمكننا تغيير مباراة في 5 دقائق".

وكشفت الصحيفة عن 5 أسباب منحت لاعبات أرسنال التفوق على نظيراتهن في برشلونة وهي:

كانت خطة مدربة أرسنال مبنية على منع ثلاثي وسط برشلونة باتريشيا غويغارو وأليكسيا بوتياس أيتانا بونماتي من استلام الكرة بأريحية، فكلّفت أليسا روسو بالضغط باستمرار على الأولى فيما تقاسم زميلاتها الرقابة اللصيقة على الأخريين.

من المعروف أن برشلونة يعتمد على لاعبته كارولين هانسن على الجهة اليمنى، وعليه جهّز لها أرسنال "كمينا تكتيكيا محكما" وفق وصف الصحيفة.

وفرضت سليغيرز رقابة مزدوجة على هانسن بواسطة اللاعبات جيل رورد وماريونا كالدينتي، بالإضافة إلى قلب الدفاع كاتلين فورد التي كانت تساندهن كلما اقتضت الحاجة لذلك.

وتكرّر الأمر على الجهة اليسرى حيث دعمت كاتلين زميلتها إميلي فوكس ضد فريدولينا رولفو لاعبة برشلونة.

حاولت الكثير من الفرق اللعب بدافع محكم ضد برشلونة، لكن الفارق هذه المرة أن أرسنال اعتمد على نقاط قوته خاصة عند استرجاع الكرة.

وتحلت لاعبات أرسنال بالذكاء من خلال اللعب على الأطراف اعتمادا على كيلي وفورد ما ساعد الفريق على خلق فرص حقيقية أربكت لاعبات برشلونة كثيرا.

كانت سليغيرز جاهزة لكل الاحتمالات، ففي الوقت الذي بدأ فيه برشلونة يهاجم بسرعة وكثافة مع بداية الشوط الثاني فعّلت مدربة أرسنال وضعية "الصمود" وأدخلت بيث ميد وستينا بلاكستينيوس وكلتاهما تتمتع بقوة بدنية كبيرة.

وانفردت بلاكستينيوس مرتين بمرمى برشلونة في دقائق قليلة، تصدّت الحارسة للأولى ولكنها فشلت في الثانية، قبل أن تنجح في هز الشباك تماما بالطريقة التي تنبأت بها ماريونا.

