شاهد.. استقبال حافل لأنشيلوتي بعد وصوله إلى البرازيل

حظي الإيطالي كارلو أنشيلوتي باستقبال حار بعد وصوله إلى مدينة ريو دي جانيرو لبدء مهمته الجديدة مدربا للمنتخب البرازيلي لكرة القدم حتى عام 2029.

وذكرت شبكة "غلوبو" البرازيلية أن أنشيلوتي (65 عاما) وصل إلى البرازيل مساء الأحد (20:05 بالتوقيت المحلي)، أي بعد يوم تقريبا من آخر مباراة له مع ريال مدريد فريقه السابق.

وأكدت الشبكة البرازيلية أن الرحلة الجوية لأنشيلوتي كانت الأكثر متابعة في العالم عبر منصة متخصصة، حيث تابع حوالي 15 ألف شخص هبوط الطائرة التي كانت تقلّ المدرب الجديد لمنتخب "السيليساو".

وبعد لحظات من هبوط طائرته دار حوار قصير بين أنشيلوتي ومدير المنتخبات الوطنية في الاتحاد البرازيلي رودريغو كايتانو، ثم سار برفقة سامير شعود الرئيس الجديد للاتحاد.

وفور وصوله توّجه أنشيلوتي وعائلته إلى فندق بمنطقة بارا دا تيغوكا الواقعة غرب ريو دي جانيرو، حيث استقبله عدد من المشجعين بالألعاب النارية وبعروض موسيقية قصيرة.

من جهتها، ذكرت صحيفة "ماركا" أن أنشيلوتي وصل إلى البرازيل برفقة جزء كبير من طاقمه الفني الذي رافقه على مدى 4 سنوات في ريال مدريد يتقدّمهم ابنه دافيدي الذي يرافقه مؤقتا في هذه التجربة الجديدة.

