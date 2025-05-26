تحد كبير يهدد بداية ألونسو مع ريال مدريد

يواجه تشابي ألونسو المدرب الجديد لريال مدريد تحديات كبيرة قبل أول استحقاق له مع النادي الملكي بعد أيام قليلة.

وأعلن ريال مدريد رسميا تعاقده مع ألونسو (43 عاما) ليكون المدرب للنادي الملكي للمواسم الثلاثة المقبلة حتى يونيو/حزيران 2028.

وبعد نهاية منافسات الدوري الإسباني 2024-2025 سيدخل ريال مدريد مرحلة جديدة مليئة بالتحديات، أولها المنافسة على لقب النسخة الموسّعة من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الصيف المقبل.

وسيظهر ريال مدريد في تلك البطولة للمرة الأولى يوم 18 يونيو/حزيران 2025 بمواجهة الهلال السعودي، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، ما يترك ألونسو أمام فترة إعداد لا تتجاوز 24 يوما فقط.

– مباراة عظيمة تجمع بين زعيم اسيا #الهلال السعودي مع زعيم اوروبا #ريال_مدريد : -كيف الحمااااس ؟ 💙👏🤩 pic.twitter.com/LjeOlBdbj8 — كاس العالم للاندية ™ (@news_q25) May 22, 2025

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه العديد من لاعبي ريال مدريد من مشكلات بدنية وإصابات متراكمة، وهو ما دفع ألونسو للتعبير عن قلقه بشأن الجاهزية البدنية للفريق تزامنا مع ضيق الوقت وغياب التحضير المسبق وفق ما ذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية.

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وقالت الشبكة "يواجه ألونسو تحديا استثنائيا إذ سيبدأ مسيرته مع ريال مدريد في بطولة رسمية كبرى دون فترة إعداد، مع فريق منهك بالإصابات وبتشكيلة تحتاج إلى إعادة ضبط نفسي وبدني سريع".

ومن المقرر أن يحصل لاعبو ريال مدريد على إجازة لمدة أسبوع واحد فقط من أجل الراحة، قبل أن تبدأ فترة الإعداد للمونديال.

El gran desafío de Xabi Alonso en su desembarco en el Real Madrid necesita un tiempo… que no tiene https://t.co/YgzgOZXoku — Relevo (@relevo) May 25, 2025

ويعاني ريال مدريد من قائمة الإصابات الطويلة، خصوصا في خط الدفاع، فالثنائي أنطونيو روديغر وديفيد ألابا خضعا لعملية جراحية، لكن من المتوقع مشاركتهما في مباريات مونديال الأندية.

أما فيرلان ميندي فلن يكون متاحا للفريق إلا في الموسم المقبل، بينما يواصل داني كارفاخال عمليات التأهيل من إصابته الطويلة وقد يعود بداية الموسم المقبل 2025-2026.

ولن يشارك خيسوس فاييخو الذي لعب المباريات الأخيرة لريال مدريد في الليغا، في مونديال الأندية على اعتبار أن عقده سينتهي أواخر الشهر المقبل.

وفي ظل هذا النقص الكبير في خط الدفاع، سيعتمد ألونسو على خدمات المدافع الشاب دين هويسين الذي تعاقد مع ريال مدريد قبل أيام قادما من بورنموث الإنجليزي، ورغم ذلك تبقى الخيارات محدودة جدا عند المدرب الجديد وفق "ريليفو".

وإضافة إلى كل ما ذُكر فإن الخط الأمامي ليس في حال أفضل أيضا، فإبراهيم دياز تعرّض لإصابة جديدة أمام ريال سوسيداد، كما أن البرازيلي رودريغو لا يلعب منذ فترة، بينما سيغيب مواطنه إندريك عن المونديال بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ولعل الأنباء الجيدة الوحيدة لريال مدريد تتمثل في عودة فينيسيوس جونيور إلى مستواه، إضافة إلى التعويل على تألق كيليان مبابي في المونديال.