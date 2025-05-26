موعد مباراتي الفتح ضد النصر والاتحاد ضد ضمك بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراتي الفتح ضد النصر، والاتحاد ضد ضمك، في الجولة الأخيرة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر.

تقام المبارتان اليوم الاثنين الموافق 26 مايو/أيار الجاري، وتبدأ جميع مباريات الجولة الأخيرة الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

تقام مباراة الفتح ضد النصر على ملعب نادي الفتح، ويواجه الاتحاد -المتوج باللقب- فريق ضمك على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراتي الفتح ضد النصر، والاتحاد ضد ضمك في الدوري السعودي:

SSC1 HD

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وحسم الاتحاد لقب الدوري السعودي لصالحه إذ ينفرد بالقمة برصيد 80 نقطة، يليه الهلال -الذي ضمن المركز الثاني- بفارق 8 نقاط، ويتنافس القادسية (68 نقطة) والنصر الذي يليه بنقطة واحدة على المركز الثالث.

ويحتل الفتح المركز الـ12 برصيد 36 نقطة، ويأتي ضمك بالمركز الـ14 بـ35 نقطة.