عقوبة قاسية لمشجع إسباني أهان المغربي الهلالي

أصدرت محكمة إسبانية حكما قضائيا مشددا بحق مشجع وجّه إهانات عنصرية للدولي المغربي عمر الهلالي لاعب إسبانيول في أكتوبر/تشرين الثاني 2023.

وأُدين المشجع بتوجيه إهانات عنصرية للهلالي خلال مباراة قرطاجنة وإسبانيول التي أقيمت يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في إسبانيا موسم 2023-2024 على ملعب كارتاغونوفا.

واتهمت المحكمة الابتدائية رقم 4 في قرطاجنة ذلك المشجع بارتكاب جريمة ضد الكرامة الإنسانية بموجب المادة 173.1 من القانون الجنائي الإسباني.

🚨 Ocho meses de prisión por insultos racistas a El Hilali en 2023 🔙 Los hechos se produjeron en un partido entre Espanyol y Cartagena hace dos años en el Cartagonovahttps://t.co/EIMCSHXSCD — Diario AS (@diarioas) May 24, 2025

وعليه أصدرت المحكمة حُكما يقضي بسجن المشجع لمدة 8 أشهر، إضافة إلى منعه من دخول ملاعب كرة القدم التي تستضيف مباريات رسمية لمدة سنتين.

لكن المحكمة علّقت تنفيذ عقوبة السجن لمدة عامين وفق عدة شروط ذكرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية وهي:

ألا يرتكب هذا المشجع أي جريمة مماثلة خلال الفترة المذكورة.

أن يلتزم بعقوبة حظر دخول الملاعب.

تقديم اعتذار علني للاعب عمر الهلالي.

إكمال دورة تدريبية عن المساواة وعدم التمييز.

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وترى الصحيفة أن هذه العقوبة تُعّد مثالا واضحا على التوجه الصارم من القضاء الإسباني ضد التمييز العنصري في الملاعب، وخطوة جديدة لتعزيز قيم الاحترام والمساواة في الرياضة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يحتفل فيه الهلالي (21 عاما) بضمان البقاء مع إسبانيول لموسم آخر في الدوري الإسباني.

وتأكد بقاء الفريق الكتالوني بين فرق الصفوة بفوزه أمس على لاس بالماس بهدفين دون رد، سجلهما خافي بوادو من ركلة جزاء وبيري ميلا في الدقيقتين 65 و82 من عمر المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 42 نقطة، بفارق نقطتين عن ليغانيس الذي رافق لاس بالماس وبلد الوليد إلى الدرجة الثانية.

وشارك الهلالي مع إسبانيول هذا الموسم في 37 مباراة بجميع البطولات، لم يسجل فيها أي هدف لكنه منح زملاءه تمريرتين حاسمتين.