يتصدر المهاجم الإسباني الأسبق راؤول غونزاليس قائمة اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ نادي ريال مدريد.

ودافع راؤول عن قميص ريال مدريد في 741 مباراة بجميع البطولات، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

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ويُعد راؤول البالغ من العمر حاليا 47 عاما، واحدا من 3 لاعبين فقط تجاوزا حاجز الـ700 مباراة بقميص ريال مدريد.

ويسيطر اللاعبون الإسبان على القائمة التي تضم أكثر 10 لاعبين خوضا للمباريات، بواقع 8 مقابل اثنين فقط من خارج البلاد.

ويحتل الفرنسي كريم بنزيمة المهاجم الأسبق للنادي الملكي، ولاعب اتحاد جدة السعودي حاليا، قائمة اللاعبين الأجانب الأكثر ظهورا في المباريات مع ريال مدريد.

وخاض بنزيمة -ثاني الهدافين التاريخيين للميرينغي- بقميص النادي الملكي 648 مباراة، وضعته في المركز الخامس في الحصيلة الإجمالية.

أما الكرواتي لوكا مودريتش الذي ودّع جماهير ريال مدريد يوم السبت الماضي، فيحتل المركز التاسع بخوضه 590 مباراة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل — رسميًا: نادي ريال مدريد يعلن عن رحيل الأسطورة لوكا مودريتش. 😢😢😢😢😢😢😢🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 pic.twitter.com/heDLKBrIG1 — عمرو (@bt3) May 22, 2025

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وبإمكان مودريتش الارتقاء إلى المركز الثامن وإزاحة الإسباني باكو خينتو، في حال شارك الكرواتي في جميع مباريات ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة بعد أقل من شهر، لكن ذلك مرهون أيضا بوصول النادي الملكي إلى المباراة النهائية من أول بطولة موسّعة لمونديال الأندية.

أما الهداف التاريخي لريال مدريد وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو (450 هدفا) فهو خارج قائمة العشرة الأوائل، إذ خاض 438 مباراة بجميع البطولات في الفترة ما بين عامي 2009 حتى 2018 الذي رحل فيه إلى يوفنتوس الإيطالي.

وتاليا أكثر 10 لاعبين خوضا للمباريات في تاريخ ريال مدريد بجميع البطولات وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير: