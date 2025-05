دي بروين قائد مانشستر سيتي يختار وجهته المقبلة

استقر الدولي البلجيكي كيفين دي بروين قائد مانشستر سيتي على وجهته المقبلة بعد رحيله عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق والمتخصص في انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو أن دي بروين (33 عاما) جاهز لتوقيع عقده الجديد مع نابولي الذي تُوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه.

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أن عقد دي بروين مع نابولي يمتد 3 سنوات بالإضافة إلى مكافأة توقيع خاصة تبلغ 10 ملايين يورو.

وفي أول موسمين سيتقاضى دي بروين راتبا سنويا صافيا يبلغ 6 ملايين يورو، سينخفض إلى 5 ملايين في الموسم الأخير من العقد.

وسيكون انتقال دي بروين إلى فريق الجنوب الإيطالي مجانيا على اعتبار أن عقد اللاعب مع فريقه السابق سينتهي في اليوم الأخير من شهر يونيو/حزيران المقبل.

ويفضّل دي بروين الانتقال إلى نابولي رغم تلقيه عروضا من أندية أخرى، أبرزها شيكاغو فاير المنافس في دوري الأميركي للمحترفين (إم إل إس).

وكشف موقع "فوتبول إيطاليا" الإيطالي أن اختيار دي بروين لنابولي ليس رياضيا بحتا، بل لأسباب عاطفية وإنسانية.

واحتفل دي بروين بزفافه من زوجته ميشيل لاكروا في يونيو/حزيران 2017 في مدينة سورينتو القريبة من نابولي، لذا يرغب في الانتقال إلى فريق الجنوب الإيطالي.

