دي بروين قائد مانشستر سيتي يختار وجهته المقبلة

استقر الدولي البلجيكي كيفين دي بروين قائد مانشستر سيتي على وجهته المقبلة بعد رحيله عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق والمتخصص في انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو أن دي بروين (33 عاما) جاهز لتوقيع عقده الجديد مع نابولي الذي تُوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه.

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وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أن عقد دي بروين مع نابولي يمتد 3 سنوات بالإضافة إلى مكافأة توقيع خاصة تبلغ 10 ملايين يورو.

وفي أول موسمين سيتقاضى دي بروين راتبا سنويا صافيا يبلغ 6 ملايين يورو، سينخفض إلى 5 ملايين في الموسم الأخير من العقد.

وسيكون انتقال دي بروين إلى فريق الجنوب الإيطالي مجانيا على اعتبار أن عقد اللاعب مع فريقه السابق سينتهي في اليوم الأخير من شهر يونيو/حزيران المقبل.

ويفضّل دي بروين الانتقال إلى نابولي رغم تلقيه عروضا من أندية أخرى، أبرزها شيكاغو فاير المنافس في دوري الأميركي للمحترفين (إم إل إس).

وكشف موقع "فوتبول إيطاليا" الإيطالي أن اختيار دي بروين لنابولي ليس رياضيا بحتا، بل لأسباب عاطفية وإنسانية.

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واحتفل دي بروين بزفافه من زوجته ميشيل لاكروا في يونيو/حزيران 2017 في مدينة سورينتو القريبة من نابولي، لذا يرغب في الانتقال إلى فريق الجنوب الإيطالي.

The City players just gave De Bruyne the bumps pic.twitter.com/DA1smk6g9k — Sam Lee (@SamLee) May 20, 2025

وأكد الموقع ذاته أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون قريبا.

ومن المتوقع أن يشارك دي بروين اليوم في المباراة الأخيرة له مع مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا على فولهام بملعب كرافين كوتيغ ضمن الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتعين على السيتي تحقيق الفوز على الفريق اللندني إذا ما أراد حسم تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، دون انتظار نتائج المباريات الأخرى.

وانضم دي بروين إلى مانشستر سيتي صيف عام 2015 قادما من فولفسبورغ الألماني في صفقة بلغت قيمتها 76 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت خاض دي بروين 421 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 108 أهداف وقدّم لزملائه 177 تمريرة حاسمة، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

كما تُوج مع السيتي بكل الألقاب الممكنة واستقر عددها عند 18 بطولة، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز (6) ودوري أبطال أوروبا (1) وكأس العالم للأندية (1).