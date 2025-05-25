ميسي سجل هدفا رائعا وقاد إنتر ميامي لقلب تأخره إلى تعادل

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى قلب تأخره إلى تعادل 3-3 مع فريق فيلادلفيا يونيون في المباراة التي جمعتهما مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت غرينتش) ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس).

وسجل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات وبطل كأس العالم 2022 ، هدفا حاسما في أول مباراة له منذ أن وجه رسالة لزملائه بالفريق، يدعوهم فيها إلى التماسك والبقاء متحدين، وذلك في مقابلة تلفزيونية نادرة عقب الخسارة أمام أورلاندو.

وأنهى فيلادلفيا يونيون الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما كوين سوليفان (7) في الدقيقة السابعة وتاي باريبو (44).

وفي الشوط الثاني، قلص تاديو أليندي الفارق بتسجيله هدف إنتر ميامي الأول في الدقيقة الـ60. ثم أضاف باريبو الهدف الثاني له والثالث لفيلادلفيا في الدقيقة الـ73.

ولكن ميسي سدد ركلة حرة في الدقيقة الـ87 ليجعل النتيجة 3-2 لمصلحة يونيون، مشعلا حماسة إنتر ميامي الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق تيلاسكو سيجوفيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وقال ميسي لـ"آبل تي في" إننا حاليا "نمر بفترة من النتائج السيئة، لكن علينا مواصلة العمل والتفكير في ما هو قادم. مع تبقي عدة مباريات في مايو/أيار، علينا أن ننهي هذا الشهر بأفضل طريقة ممكنة لنكون مستعدين لمباريات كأس العالم للأندية".

إعلان

وتبدأ منافسات مونديال الأندية يوم 14 يونيو/حزيران. وهو الحدث الكبير التالي في أجندة مباريات إنتر ميامي.