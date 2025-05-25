صلاح يخسر صراع الحذاء الذهبي والسيتي ونيوكاسل وتشلسي لدوري الأبطال

أحرز النجم المصرى محمد صلاح هدف تعادل ليفربول ضد كريستال بالاس في البريميرليغ، لكنه لم يكن كافيا لمزاحمة كيليان مبابي لاعب ريال مدريد على الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

وواصل، صلاح كتابة التاريخ، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدفه في شباك كريستال بالاس في الجولة الختامية.

وتقدم كريستال بالاس مبكرًا في الدقيقة التاسعة، لكن نجح ليفربول في إدراك التعادل عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

⚽️ محمد صلاح يبصم على هدف رائع من ركلة مقصية رائعة داخل منطقة الجزاء#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/d2iBOsQleO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2025

وبحسب شبكة "أوبتا"، فقد وصل صلاح إلى 47 مساهمة تهديفية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز (29 هدفًا و18 تمريرة حاسمة).

وبذلك يعادل صلاح، الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم آندي كول (1993-1994) وآلان شيرر (1994-1995) كأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف خلال موسم واحد في تاريخ البريميرليغ.

🏆🏆 صلاح يفعلها مجدداً!

نجم ليفربول محمد صلاح يحصد جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي بعد موسم مذهل مع الأبطال بقيادة آرني سلوت! 🔴👑#الدوري_الإنجليزي #ليفربول #محمد_صلاح pic.twitter.com/XCiNralF9R — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2025

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تفوق مبابي

في المقابل فشل صلاح في معادلة رقم نجم ريال مدريد مبابي (31 هدفا) الذي تصدر قائمة هدافي الدوريات الأوروبية. بعد أن تجمد رصيده عند 29 هدفا.

وكان صلاح يحتاج إلى ثلاثية لمعادلة رقم الدولي الفرنسي ليقاسمه جائزة الحذاء الذهبي.

ووصل مبابي إلى الهدف رقم 31 في الدوري الإسباني، مساء السبت، في ختام منافسات الدوري، عندما سجل هدفين بمرمى ريال سوسيداد.

جولة حاسمة

كانت الجولة الأخيرة من البريمرليغ حاسمة بالنسبة لعدد من الفرق لخوض منافسات البطولات الأوروبية.

وكان تشلسي ونيوكاسل ومانشستر سيتي أبرز المستفيدين من الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

عودة البلوز لدوري الأبطال

سجل ليفي كولويل لاعب تشلسي هدفا في الشوط الثاني ليقود فريقه للعودة إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة بعد 3 مواسم بفوز مثير 1-صفر على نوتنغهام فورست في الجولة الأخيرة الحاسمة.

واحتل فريق المدرب إنزو ماريسكا المركز الرابع في الترتيب برصيد 69 نقطة في الصراع المزدحم على التأهل للمسابقة الأعرق للأندية في أوروبا.

⚽️ هدف!

تشيلسي يتقدم 1-0 في الشوط الثاني بفضل هدف كولويل! 🔵#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/L5dvgDN3Uk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2025

تأهل مانشستر سيتي

اختتم مانشستر سيتي موسمه المخيب للآمال بالتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه 2-صفر على فولهام.

بهذا الفوز، احتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 71 نقطة من 38 مباراة.

وافتتح السيتي التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق إيلكاي جوندوجان مستغلا خطأ من الحارس. وضاعف تقدمه من ركلة جزاء سجلها النرويجي إرلينغ هالاند.

نيوكاسل ضمن الكبار

تأهل نيوكاسل يونايتد بصعوبة إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا رغم خسارته 1-صفر من ضيفه إيفرتون مستفيدا من فوز مانشستر يونايتد 2-صفر على ضيفه أستون فيلا.

واحتل نيوكاسل يونايتد، الذي أنهى انتظارا دام 70 عاما لتحقيق الألقاب المحلية بعد فوزه على ليفربول في نهائي كأس الرابطة

الإنجليزية المحترفة في وقت سابق من الموسم، المركز الخامس برصيد 66 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا.

🎉 فرحة عارمة في نيوكاسل وتشيلسي!

تأهل مستحق إلى دوري أبطال أوروبا بعد موسم قوي! #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/McDxKpp2u5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2025