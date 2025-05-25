صلاح منافس مبابي الأخير على الحذاء الذهبي الأوروبي

قاد كيليان مبابي فريقه ريال مدريد للفوز على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني بعدما سجل ثنائية عزز بها رصيده في سباق جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

وفاز النادي الملكي 2-0 على ريال سوسيداد في الجولة الـ38 الأخيرة في الليغا وأحرز مبابي هدفي المباراة الأول في الدقيقة 38 والثاني في الدقيقة 83.

وبذلك رفع الدولي الفرنسي رصيده من الأهداف إلى 31 هدف (62 نقطة) في المركز الأول متجاوزا السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنغ لشبونة البرتغالي الذي سجل 39 هدفا لفريقه في الدوري البرتغالي.

واقترب مبابي أكثر من التتويج بالجائزة في وقت تبقى الأنظار مشدودة نحو مباراة ليفربول وكريستال بالاس غدا الأحد حيث سيكون النجم المصري محمد صلاح الذي يحتل المركز الثالث أمام فرصة اعتلاء الصدارة أو معادلة رقم مبابي.

تاليا ترتيب أفضل هدافي الدوريات الأوروبية لموسم 2024-2025:

1- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد): 31 هدفا (62 نقطة).

2- السويدي فيكتور غيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 39 هدفا (58.5 نقطة).

3- المصري محمد صلاح (ليفربول): 28 هدفا (56 نقطة).

4- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ): 26 هدفا (52 نقطة).

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5- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 25 هدفا (50 نقطة).

6- الإيطالي ماتيو ريتيغي (أتالانتا): 25 هدفا (50 نقطة).

معايير منح جائزة الحذاء الذهبي

يحصل لاعبو الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا على نقطتين، مقابل كل هدف (الإنجليزي- الإيطالي- الإسباني- الألماني- الفرنسي)، بينما يحصد لاعبو الدوريات الأوروبية الأخرى، نقطة ونصف فقط على كل هدف.