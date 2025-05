إبراهيما تونكارا موهبة خارقة على خطى لامين جمال في برشلونة

يبدو أن أكاديمية "لاماسيا" التابعة لنادي برشلونة ما زالت قادرة على إبهار العالم من خلال إنتاج وإبراز المواهب الكروية المذهلة.

ففي الوقت الذي يضج فيه الفريق الأول لبرشلونة بأسماء شابة رسّخت أقدامها كعناصر أساسية أمثال لامين جمال وباو كوبارسي وأليخاندر بالدي وغافي على سبيل المثال لا الحصر، برز اسم آخر لا يقل موهبة عن جمال وهو الغامبي إبراهيما تونكارا.

في عام 2007 غادر عبدول تونكارا والد إبراهيما بلاده غامبيا هربا من الفقر وبحثا عن حياة أفضل، فوصل إلى سيردانيولا -إحدى مدن مقاطعة كتالونيا- وبعد صعوبات كثيرة امتدت 10 سنوات تمكّن أخيرا من تسوية وضعه القانوني وأحضر جزءا من عائلته ومنهم إبراهيما الذي كان بعمر 7 سنوات.

قبل مجيئه إلى إسبانيا كان إبراهيما يلعب كرة القدم حافي القدمين في شوارع غامبيا، لكن بمجرد وصوله إليه شجّعه صديق والده على الانضمام إلى فريق سيردانيولا.

وبعد سنوات قليلة أوصى ألبرت بويغ وهو أحد المدربين للفئات السنية الصغرى في برشلونة بالتعاقد معه على وجه السرعة بعد متابعته لمدة 10 دقائق فقط، إذ قال "ما رأيته لم يكن طبيعيا، تفوّقه على أقرانه كان صارخا".

Ebrima Tunkara – Cadet B | 2023/2024

Ebrima is one of the most talented players in the academy at the moment. He can play as CAM/LW/RW. Last season he scored 7⚽️ and at least 5 🅰️ for Cadet B, while also scoring 2⚽️ for Cadet A. pic.twitter.com/zSWmVsifS7

