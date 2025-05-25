العلاقة المتوترة بين أموريم وغارناتشو تفتح باب رحيله عن مانشستر يونايتد

أفادت التقارير بأن روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، طلب من نجم الفريق أليخاندرو غارناتشو البحث عن نادٍ جديد هذا الصيف.

وظهر غارناتشو محبطا بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في نهائي الدوري الأوروبي، وبعد ذلك انتقد الجناح قرار أموريم وفتح الباب أمام انتقال محتمل بعيدًا عن أولد ترافورد هذا الصيف.

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وكشف موقع "ذا أثليتيك" أن أموريم سارع بالرد على تعليقات غارناتشو، حيث أخبر اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا سرا أنه لم يعد مرغوبًا فيه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصطدم فيها اللاعب مع مدربه، إذا استبعد غارناتشو وماركوس راشفورد بسبب مستوياتهما التدريبية بعد أسابيع قليلة من تولّيه منصبه.

وبينما أُعير راشفورد إلى أستون فيلا في يناير/كانون الثاني الماضي، نجح غارناتشو في افتكاك مكان له في تشكيلة الشياطين الحمر.

وكان أموريم أشاد علنًا بغارناتشو ومنحه فرصة خوض 13 مباراة أساسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال النصف الثاني من الموسم، قبل أن يعيده إلى مقاعد البدلاء في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب المصدر، فإن إحباط غارناتشو العلني قد أنهى مسيرته مع يونايتد الذي من المتوقع أن يستمع إلى عروض تبلغ قيمتها حوالي 81 مليون دولار هذا الصيف.

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وسبق أن أبدى كل من تشلسي ونابولي بطل الدوري الإيطالي إعجابهما بالأرجنتيني الدولي

ويُمثل رحيل غارناتشو دفعة قوية للوضع المالي للنادي، وقد يضمن عدم اضطرارهم إلى الاستماع إلى عروض لبيع لاعبين أساسيين مثل برونو فرنانديز الذي تلقى عرضا مغريا من الدوري السعودي للمحترفين.