نتائج قرعة كأس العرب 2025 وكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب وكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقررتين في قطر عام 2025 عن مواجهات مثيرة.

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل وأسفرت القرعة عن مواجهات صعبة لمنتخبات مصر والسعودية والمغرب.

وأسفرت القرعة التي أقيمت في الدوحة، عن توزيع المنتخبات على 4 مجموعات رئيسية، حيث تم تخصيص أفضل المنتخبات العربية في التصنيف الأول، وتم توزيع باقي المنتخبات بناءً على تصنيفات خاصة.

وخصّصت اللجنة المنظمة لكأس العرب 2025، جوائز مالية قياسية قيمتها 36.5 مليون دولار.

وجاءت نتائج قرعة كأس العرب على الشكل التالي:

المجموعة الأولى:

قطر

تونس

الفائز من مباراة سوريا ضد جنوب السودان

الفائز من مباراة فلسطين ضد ليبيا.

المجموعة الثانية

المغرب

السعودية

الفائز من مباراة عمان ضد الصومال

الفائز من مباراة اليمن ضد جزر القمر.

المجموعة الثالثة:

مصر

الأردن

الإمارات

الفائز من مباراة الكويت ضد موريتانيا.

المجموعة الرابعة

الجزائر

العراق

الفائز من مباراة البحرين ضد جيبوتي

الفائز من مباراة لبنان ضد السودان.

مجموعات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™️🤩 pic.twitter.com/nkcZlfcAhu — اللجنة العليا للمشاريع والإرث (@roadtoqatar) May 25, 2025

نتائج قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة:

المجموعة الأولى: قطر – إيطاليا – جنوب أفريقيا – بوليفيا

قطر – إيطاليا – جنوب أفريقيا – بوليفيا المجموعة الثانية: اليابان – المغرب – كاليدونيا الجديدة- البرتغال

اليابان – المغرب – كاليدونيا الجديدة- البرتغال المجموعة الثالثة: السنغال – كرواتيا – كوستاريكا – الإمارات

السنغال – كرواتيا – كوستاريكا – الإمارات المجموعة الرابعة: الأرجنتين – بلجيكا – تونس – فيجي

الأرجنتين – بلجيكا – تونس – فيجي المجموعة الخامسة: إنجلترا – فنزويلا – هاييتي – مصر

إنجلترا – فنزويلا – هاييتي – مصر المجموعة السادسة: المكسيك – كوريا – كوت ديفوار – سويسرا

المكسيك – كوريا – كوت ديفوار – سويسرا المجموعة السابعة: ألمانيا – كولومبيا – كوريا الشمالية – السلفادور

ألمانيا – كولومبيا – كوريا الشمالية – السلفادور المجموعة الثامنة: البرازيل – هندوراس – إندونيسيا – زامبيا

البرازيل – هندوراس – إندونيسيا – زامبيا المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة – بوركينا فاسو – طاجيكستان – التشيك.

الولايات المتحدة – بوركينا فاسو – طاجيكستان – التشيك. المجموعة العاشرة: باراغواي – أوزبكستان – بنما – أيرلندا

باراغواي – أوزبكستان – بنما – أيرلندا المجموعة الحادية عشرة: فرنسا – تشيلي – كندا – أوغندا

فرنسا – تشيلي – كندا – أوغندا المجموعة الثانية عشرة: مالي – نيوزيلندا – النمسا – السعودية.

إعلان

تستضيف قطر البطولة في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بمشاركة 48 منتخبا.

وستكون النسخة المقبلة الأولى من أصل 5 نسخ كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد منح دولة قطر حق استضافتها حتى عام 2029، وبالنظام الجديد الموسع بمشاركة 48 منتخبًا، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات الفيفا وكأس العالم على كل المستويات.