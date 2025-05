فصل لتضامنه مع فلسطين.. موظف سابق يقاضي أرسنال الإنجليزي

رفع أحد الموظفين القدامى في أرسنال دعوى قضائية ضد النادي الإنجليزي بعد فصله من عمله بسبب تضامنه مع القضية الفلسطينية.

وأكد مارك بونيك، الذي خدم نادي أرسنال لمدة 22 عاما، أنه فُصل من وظيفته يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد أسابيع من مشاركته منشورات تنتقد جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية.

كما عبّر في أخرى عن رعبه من جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من بينهم أكثر من 700 رياضي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال بونيك "فُصلت من وظيفتي ليس بسبب سوء سلوك، بل لأنني عبّرت عن حزني وغضبي تجاه الإبادة الجماعية في غزة. لا أشعر بالندم، وعلى أرسنال أن يعتذر وأن يُعيدني إلى عملي وأن يتخذ موقفا داعما للفلسطينيين".

Speaking to Middle East Eye, Mark Bonnick, former kit man for Arsenal FC, explains how he was dismissed from the football club for speaking out for Palestine pic.twitter.com/cfGez2QXC0

ويرى محاميه فرانك ماغينيس أن "فصله يبعث برسالة مرعبة إلى كل من يرفع صوته ضد الفصل العنصري والإبادة. وتجب محاسبة أرسنال".

ومنذ ظهور القضية إلى العلن، طالبت شريحة عريضة من جماهير أرسنال النادي بتقديم اعتذار لبونيك، كما توحّدت منظمات حقوق الإنسان ومناهضو العنصرية ووجهوا رسائل تحث على إعادته إلى عمله.

كذلك انتقد كثيرون ما وصفوها بـ"ازدواجية المعايير" في أرسنال وبعالم كرة القدم عموما، خاصة بعد أن سارع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمؤسسات الرياضية إلى إصدار بيانات تندد بالحرب الروسية على أوكرانيا بينما لم تُصدر مواقف واضحة مماثلة بشأن ما يحدث من إبادة جماعية في غزة.

Fans of @Arsenal display two banners outside the Emirates Stadium, London, to show the red card and support for Mark Bonnick.

Mark was shamefully sacked by Arsenal for criticising Zionism on X, after working for the club for over 20 years. pic.twitter.com/1Hl52JNmxG

— Lajee Celtic (@lajeeceltic) May 19, 2025