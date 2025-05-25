موعد مباراة الهلال ضد القادسية في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال ضد القادسية في الجولة الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر.

تقام المباراة يوم الاثنين الموافق 26 مايو/أيار الجاري على ملعب المملكة أرينا في الرياض، وتبدأ الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

يدخل الهلال المباراة وهو يتفوق بشكل كبير في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 61 انتصارا، مقابل 14 انتصارا للقادسية، في حين انتهت 24 مباراة بينهما بالتعادل.

قنوات البث المباشر لمباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي

SSC1 HD

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وكان القادسية الثالث برصيد 68 نقطة، فاز في مباراة الذهاب على الهلال بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الـ17 بالدوري السعودي.

وفي آخر مواجهة بالدوري تعادل "الزعيم" في الرمق الأخير أمام الوحدة (1-1)، وهو التعادل السادس في البطولة هذا الموسم مقابل 22 فوزا و5 هزائم، في المركز الثاني برصيد 72 نقطة.