مَن مودريتش الجديد في ريال مدريد؟

يمهّد رحيل الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش عن ريال مدريد الطريق لتوهّج الموهبة التركية أردا غولر.

وأعلن مودريتش (40 عاما) يوم الخميس الماضي، رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، بعد 14 عاما قضاها بين جدران ملعب سانتياغو برنابيو.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن قرار ريال مدريد بعدم تجديد عقد مودريتش أساسه رغبة الإدارة في تمهيد الطريق لغولر الذي يُنظر إليه على أنه لاعب وسط مبدع.

وقالت "قرّر ريال مدريد عدم منح مودريتش سنة إضافية لتسهيل تطور اللاعبين الشباب وعلى وجه الخصوص غولر حاليا، وفي المستقبل نيكو باز".

وترتكز إستراتيجية النادي في الموسم المقبل على غولر، المتوقع أن يلعب دور لاعب الوسط المبدع باعتباره مودريتش الجديد.

وترى الصحيفة، أن المهمة لن تكون سهلة على الشاب غولر (20 عاما) الذي لعب في الموسم الحالي 1683 دقيقة، وهو رقم غير كاف لتطوّر اللاعب، لذا يحتاج إلى المزيد.

ووضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الذي يقود الفريق في آخر مباراة ضد ريال سوسيداد، حجر الأساس لغولر في وسط الملعب بعد أن أشركه أساسيا في المباريات الأخيرة، تحديدا أمام خيتافي وسيلتا فيغو وبرشلونة، وهي 3 مواجهات أدى فيها اللاعب أدوارا أقرب للاعب الوسط، بينما جلس مودريتش على دكة البدلاء.

وقال أنشيلوتي عن غولر في تصريحات سابقة "سيكون لاعب وسط رائعا، لديه حس كروي ويتحكم بالكرة جيدا".

وأضاف "أظهر أنه يستطيع اللعب خلف المهاجمين. أعتقد أنه سيكون رائعا في هذا المركز، ليس فقط كجناح لأنه يفهم اللعب جيدا".

وستكون مهمّة صقل هذه المهارات على جدول أعمال تشابي ألونسو خليفة أنشيلوتي، الذي سيعمل على "استخراج أقصى قدر من الإبداع من الأسماء الحالية مع تركيز خاص على غولر".

وودّع غولر زميله مودريتش بكلمات مؤثرة ونشر عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس "أخي لوكا. كل ما فعلته بهذا القميص يُلهم أحلام كل من يحب كرة القدم. أنت أسطورة حية".

Luka abi, everything you did in this jersey wrote a story that inspires the dreams of everyone who loves football. You are a living legend.

It was an honor to play alongside you and learn from you. Getting your advice about the game and life, witnessing your passion, ambition,… pic.twitter.com/hdeLdVi1SH

— Arda Güler (@10ardaguler) May 22, 2025