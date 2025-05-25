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مَن مودريتش الجديد في ريال مدريد؟

ريال مدريد قرر عدم تمديد عقد مودريتش الذي أمضى 14 عاما في صفوفه (غيتي)
25/5/2025

يمهّد رحيل الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش عن ريال مدريد الطريق لتوهّج الموهبة التركية أردا غولر.

وأعلن مودريتش (40 عاما) يوم الخميس الماضي، رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، بعد 14 عاما قضاها بين جدران ملعب سانتياغو برنابيو.

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن قرار ريال مدريد بعدم تجديد عقد مودريتش أساسه رغبة الإدارة في تمهيد الطريق لغولر الذي يُنظر إليه على أنه لاعب وسط مبدع.

وقالت "قرّر ريال مدريد عدم منح مودريتش سنة إضافية لتسهيل تطور اللاعبين الشباب وعلى وجه الخصوص غولر حاليا، وفي المستقبل نيكو باز".

وترتكز إستراتيجية النادي في الموسم المقبل على غولر، المتوقع أن يلعب دور لاعب الوسط المبدع باعتباره مودريتش الجديد.

وترى الصحيفة، أن المهمة لن تكون سهلة على الشاب غولر (20 عاما) الذي لعب في الموسم الحالي 1683 دقيقة، وهو رقم غير كاف لتطوّر اللاعب، لذا يحتاج إلى المزيد.

ووضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الذي يقود الفريق في آخر مباراة ضد ريال سوسيداد، حجر الأساس لغولر في وسط الملعب بعد أن أشركه أساسيا في المباريات الأخيرة، تحديدا أمام خيتافي وسيلتا فيغو وبرشلونة، وهي 3 مواجهات أدى فيها اللاعب أدوارا أقرب للاعب الوسط، بينما جلس مودريتش على دكة البدلاء.

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وقال أنشيلوتي عن غولر في تصريحات سابقة "سيكون لاعب وسط رائعا، لديه حس كروي ويتحكم بالكرة جيدا".

وأضاف "أظهر أنه يستطيع اللعب خلف المهاجمين. أعتقد أنه سيكون رائعا في هذا المركز، ليس فقط كجناح لأنه يفهم اللعب جيدا".

غولر (يسار) يسعى إلى السير على خطى مودريتش في ريال مدريد (الأناضول)

وستكون مهمّة صقل هذه المهارات على جدول أعمال تشابي ألونسو خليفة أنشيلوتي، الذي سيعمل على "استخراج أقصى قدر من الإبداع من الأسماء الحالية مع تركيز خاص على غولر".

وودّع غولر زميله مودريتش بكلمات مؤثرة ونشر عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس "أخي لوكا. كل ما فعلته بهذا القميص يُلهم أحلام كل من يحب كرة القدم. أنت أسطورة حية".

وأضاف "لقد كان شرفا لي أن ألعب إلى جانبك وأتعلم منك وأن أتلقى نصائحك عن اللعبة والحياة، وأن أشهد شغفك وطموحك وشخصيتك. كان أمرا مذهلا بحق".

واختتم التركي "أتمنى لك ولعائلتك الجميلة التوفيق في ما هو قادم. أحبك وسأفتقد وجودك معي في الملعب، السير على خطاك مسؤولية سأحملها بكل فخر واعتزاز".

وخاض غولر هذا الموسم 41 مباراة مع ريال مدريد بجميع البطولات سجل خلالها 5 أهداف وقدّم لزملائه 9 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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