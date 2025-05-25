كأس فرنسا: سان جيرمان يفوز على رينس ويحرز لقبه الـ16

توّج باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا لكرة القدم للمرة الـ16 في تاريخه إثر فوزه السهل على رينس 3-0 -أمس السبت- في المباراة النهائية على ملعب سان دوني في ضواحي العاصمة الفرنسية.

وسجل برادلي باركولا (17 و19) والمغربي أشرف حكيمي (43) الثلاثية، ليحصد فريق العاصمة الفرنسية الثنائية المحلية (الدوري والكأس) للعام الثاني تواليا في سعيه إلى الثلاثية كونه يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر الإيطالي في 31 مايو/أيار الجاري في ميونخ.

أهداف مباراة سان جيرمان ورينس