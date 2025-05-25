القصة الكاملة لانتقال رونالدو إلى الهلال السعودي

بعد حديث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن احتمال مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية الشهر المقبل 2025، استعرت التقارير الإعلامية التي تتكهن بمستقبل "الدون".

وينتهي عقد رونالدو مع النصر السعودي بنهاية الشهر المقبل ويحق له الانتقال بصفقة انتقال حر إلى أي فريق يريده ويشارك في البطولة الدولية الأهم هذا العام التي تُقام للمرة الأولى بالنظام الجديد في الولايات المتحدة، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.

ورغم أن مصادر عديدة من داخل "العالمي" تشير إلى أن هناك مفاوضات لتجديد عقد النجم البرتغالي لعامين إضافيين، فإنه لم يظهر شيء رسمي حتى الآن.

وقال إنفانتينو في حديثه مع اليوتيوبر "أي شو سبيد" إن رونالدو "قد يلعب مع أحد الفرق أيضا في كأس العالم للأندية؛ هناك مناقشات".

وأضاف "نعم كريستيانو رونالدو ربما يلعب في مونديال الأندية. هناك مفاوضات مع بعض الأندية، فمن يدري إذا كان هناك ناد يتابع ومهتم بالتعاقد مع رونالدو في كأس العالم للأندية".

وبعد هذا الحديث من رأس المنظمة الكروية الأكبر في العالم، بدأت الأنباء والشائعات -التي كانت انطلقت قبل حديث إنفانتينو- بربط رونالدو مع 10 أندية مشاركة في كأس العالم للأندية في مقدمها الهلال السعودي.

شروط الهلال

صحيفة "اليوم" السعودية ذكرت أن إدارة نادي الهلال تفاعلت بشكل جاد مع فكرة التعاقد مع رونالدو، لكنها أوضحت أن بين أبرز شروط الهلال هو تنازل رونالدو عن عدد من الامتيازات التي يتمتع بها حاليا مع فريق النصر إلى جانب رفض النادي الأزرق فكرة استعارة اللاعب مؤقتا فقط للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وأكدت أن الهلال يشترط أيضا أن يكون التعاقد مع نجم النصر لمدة موسم على الأقل إذا اتفق على سائر التفاصيل.

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وفي السياق، أوضح الصحفي السعودي عبد الرحمن أباعود أن "موضوع رونالدو تحت الدراسة ولم تبت به إدارة الهلال حتى الآن لأنها متحفظة، وخلال أسبوع سيحسم موضوع رونالدو مع الهلال".

بدوره، فجر ناصر الهويدي، الرئيس السابق لنادي الباطن السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال رونالدو إلى صفوف الهلال.

وقال الهويدي في تصريحات تلفزيونية إن "رونالدو قريب من الانتقال إلى الهلال، وهذه الصفقة سيعلن عنها في الأيام المقبلة. وقدوم الأسطورة إلى الزعيم سيعطي كأس العالم للأندية زخما كبيرا، وسيكون الزعيم صاحب الحضور الأعلى جماهيريا في البطولة".

ناصر الهويدي: رونالدو قريب للهلال ولن يخرج من السعودية، هناك 3 صفقات هلالية.. الضخ المالي شبه مفتوح سامي الحريري: الهلال يحتاج لاعب يحضر في الليالي الكبيرة برنامج #اكشن_مع_وليد يعرض الآن على MBCAction

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وأوضح أن "الهلال سيتعاقد مع 3 أسماء عالمية بجانب كريستيانو، وهذا ما سيؤهل الفريق للظهور بمستوى عال ويرضي جماهيره".

وخلص إلى أن "رونالدو حاليا أفضل من ميتروفيتش، ولا أعتقد أن جماهير الهلال ستعترض على قدومه، بل سترحب به ما دام سيُضيف للفريق ويُسهم في تحقيق البطولات".

وقبل أيام، قال الإعلامي السعودي وليد الفراج إن رونالدو يشعر بالندم على اختياره الانضمام إلى صفوف النصر.

وأضاف ردا على رسالة أحد المشجعين "رونالدو إلى الهلال؟ مستحيل، لا يريدونه في الهلال، ربما هو يتمنى لكن الأمر مغلق تماما بالنسبة للفريق".

10 أندية

أما صحيفة "آس" الإسبانية فأشارت إلى أن 10 أندية مشاركة في كأس العالم للأندية ترغب في ضم رونالدو.

وأوضحت الصحيفة أن الهلال يأتي على رأس هذه الأندية.

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ويواجه "الزعيم" منافسة من 4 فرق برازيلية، هي: فلامنغو وبوتافوغو وبالميراس وفلومينيزي، إضافة إلى باتشوكا ورايادوس المكسيكيين.

كذلك ترغب أندية أفريقية في التعاقد مع رونالدو، بحسب الصحيفة، وهي: الوداد المغربي والترجي التونسي والأهلي المصري.

وبحسب الصحيفة، فإن "صاروخ ماديرا" قادر على المشاركة مع أي فريق في مونديال الأندية، ثم الانتقال إلى أي فريق آخر بعد نهاية البطولة، شريطة الحصول على مخالصة من النصر، في ظل نهاية العقد يوم 30 يونيو/حزيران.

وأكدت "آس" استثناء بطولة كأس العالم للأندية من القاعدة التي تمنع اللاعب من المشاركة مع 3 فرق في موسم واحد.

ويواصل كريستيانو رونالدو تقديم مستويات مميزة هذا الموسم مع نادي النصر حيث شارك في 29 مباراة ضمن دوري روشن السعودي سجل فيها 24 هدفا بينها 8 ركلات جزاء وصنع 3 أهداف.