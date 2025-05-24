ميسي يتصدر ورونالدو بمركز متأخر.. أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم

أصدر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم تصنيفه الخاص لأفضل عشرة لاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.

وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القائمة بفضل مسيرته المبهرة في الملاعب مع الأندية والمنتخب. كما ضمت القائمة لاعبين تركوا بصمتهم في سجلات كرة القدم في العقود الماضية.

واستند التصنيف إلى إحصاءات فردية وجماعية لجميع اللاعبين المعنيين.

ويمتلك ميسي اللاعب السابق لبرشلونة، باريس سان جيرمان، إنتر ميامي، والأرجنتين 46 لقبا إجمالا، إضافة إلى ألقاب فردية (8 كرات ذهبية، وجوائز أخرى).

كما يعد "البولغا" اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ اللعبة برصيد 35 لقبا مع برشلونة، وثلاثة مع باريس سان جيرمان، ولقبان مع إنتر ميامي، وستة ألقاب مع الأرجنتين (جميع الفئات).

واحتل المركز الثاني البرازيلي بيليه، صاحب أكبر عدد من ألقاب كأس العالم في التاريخ (1958، 1962 و1970)، بينما عاد المركز الثالث للأسطورة دييغو مارادونا.

وانتقد كثيرون مركز كريستيانو رونالدو (الرابع) باعتباره الهداف التاريخي (935 هدفًا رسميًا حتى الآن)، لكنه لم يفز بكأس العالم قط، مع أنه فاز بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد وبطولة أمم أوروبا (2016) مع البرتغال.

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قائمة أفضل عشرة لاعبين في تاريخ كرة القدم: