6 مرشحين لخلافة روبن أموريم في مانشستر يونايتد

بعد أن أعلن مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم استعداده لترك منصبه بدأ الحديث عن المرشحين الأوفر حظا لخلافته في أولد ترافورد.

وعُيّن المدرب البرتغالي، البالغ من العمر 40 عاما، قبل 6 أشهر فقط، لكنه أشرف على أسوأ فترة في تاريخ نادي الشياطين الحمر.

تعالت الأصوات المطالبة برحيله بعد أن أضاع مان يونايتد فرصة إنهاء موسم كارثي آخر بشكل إيجابي، عندما خسر أمام توتنهام 1-0 في نهائي الدوري الأوروبي مساء الأربعاء.

بعدها مباشرة أعلن أموريم أنه سيستقيل من منصبه دون أي تعويضات إذا قرر مجلس الإدارة والجماهير أن وقته قد انتهى.

وقال "أنا منفتح دائما، إذا شعروا أنني لست الشخص المناسب، فسأرحل في اليوم التالي دون أي نقاش حول التعويض".

وأضاف "لكنني لن أستقيل. أنا واثق جدا من عملي. كما ترون، لن أغير شيئا في طريقة قيامي بالأشياء".

كان يونايتد متأخرا بـ7 نقاط عن مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا عندما حل أموريم محل إريك تين هاغ، لكنه الآن متأخرا بفارق 27 نقطة عن المركز الخامس.

ومع ذلك، يدعم السير جيم راتكليف وشركاؤه المدرب الذي لم يحصد سوى 9 نقاط منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث وصل يونايتد إلى أدنى مستوياته.

صحيفة "صن" تلقي نظرة على المرشحين الستة لخلافة أموريم إذا قرر الاستقالة:

1-الإيطالي ماسيميليانو أليغري

كان المدرب البراغماتي البالغ من العمر 58 عاما، الذي وصفه السير أليكس سابقا بأنه "فني استثنائي"، من أبرز المرشحين في أكتوبر/تشرين الأول 2024 قبل التعاقد مع أموريم.

إعلان

ومنذ إقالته بعد يومين فقط من فوزه بكأس إيطاليا مع يوفنتوس قبل عام، لا يزال أليغري عاطلا عن العمل.

وتوج المدرب المخضرم بلقب الدوري الإيطالي 6 مرات (5 مع يوفنتوس ولقب وحيد مع ميلان) وكأس إيطاليا (5 مرات)، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

2- الأيرلندي كيران ماكينا

كان ماكينا، مدرب إيبسويتش، أيضا ضمن قائمة يونايتد المختصرة للمرشحين لخلافة تين هاغ العام الماضي.

المدرب الأيرلندي -الذي كان مدربا مساعدا في يونايتد تحت قيادة جوزيه مورينيو وأولي غونار سولشاير- لا يزال يحظى باحترام كبير رغم عجزه عن تجنب الهبوط مع فريق تراكتور بويز.

صعد بفريق إيبسويتش مرتين متتاليتين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، منهيا غياب دام 22 عاما.

3- البرتغالي جوزيه مورينيو

يُعد مورينيو مرشحا لعودة مذهلة إلى أولد ترافورد وخلافة تلميذه السابق، وقاد البرتغالي مانشستر يونايتد إلى آخر فوز له بكأس أوروبية عام 2017.

أمضى المدرب البالغ من العمر 62 عاما أكثر من موسمين مع يونايتد قبل إقالته في ديسمبر/كانون الأول 2018.

4- الإنجليزي أوليفر غلاسنر

وصلت أسهم أوليفر غلاسنر، مدرب كريستال بالاس، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي.

وفاز غلاسنر بأول لقب لكريستال بالاس في تاريخ النادي الممتد لـ120 عاما.

5- الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو

بوتشيتينو، الذي يشرف على المنتخب الأميركي، مرشح أيضا بحسب الصحيفة للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لفترة رابعة.

سبق للأرجنتيني تدريب ساوثهامبتون وتوتنهام وتشلسي، الذي تركه بالتراضي العام الماضي.

6- الإنجليزي غاريث ساوثغيت

إعلان

ابتعد مدرب إنجلترا السابق عن التدريب منذ ترك منصبه مع "الأسود الثلاثة" بعد نهائي يورو 2024.

وقال ساوثغيت، الذي عمل مراقبا فنيا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "لن أدرب في العام المقبل، بالتأكيد. أنا متأكد من ذلك. أحتاج إلى منح نفسي وقتا لاتخاذ قرارات صائبة. عندما تخرج من دور كبير حقا، تحتاج إلى منح جسدك وقتا، وتحتاج إلى منح عقلك وقتا".