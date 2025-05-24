صلاح هداف ليفربول أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية

اختير محمد صلاح لاعب ليفربول، اليوم السبت، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعد تقديمه أداء رائعا ساعد فريقه في إحراز لقب البريميرليغ.

وسجل صلاح 28 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة ليقود فريق المدرب أرني سلوت إلى تحقيق اللقب قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

وبعد فوزه بالجائزة في موسم 2017-2018، أصبح صلاح خامس لاعب فحسب يفوز بها مرتين بعد تيري هنري وكريستيانو رونالدو ونيمانيا فيديتش وكيفن دي بروين.

كما أن اللاعب المصري (32) في طريقه للفوز بالحذاء الذهبي مرة أخرى لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، إذ يتقدم بـ5 أهداف عن مهاجم نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيساك قبل المباراة الأخيرة من الموسم غدا الأحد.

ولم يشارك أي لاعب في تسجيل وصناعة 46 هدفا في موسم مكون من 38 مباراة، وبإمكان صلاح حتى تحطيم الرقم القياسي البالغ 47 هدفا الذي يحمله آلان شيرر وأندرو كول، اللذان حققا هذا الإنجاز في موسم مكون من 42 مباراة، عندما يستضيف ليفربول كريستال بالاس في أنفيلد.

وبفضل تقديمه 6 تمريرات حاسمة أكثر من أي لاعب آخر، يمكن أن يصبح صلاح أول لاعب يفوز بجوائز الحذاء الذهبي وصانع الألعاب الذهبي ولاعب الموسم خلال موسم واحد.

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كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب من رابطة نقاد كرة القدم للمرة الثالثة في وقت سابق من هذا الشهر.