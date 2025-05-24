موعد تجديد عقد لامين جمال وعقود طويلة لأبرز نجوم برشلونة

يركّز برشلونة الإسباني جهوده على تأمين مستقبل الفريق، من خلال تمديد عقود أبرز عناصره ولاعبيه، من أجل الاستمرار في المنافسة على الألقاب والفوز بها.

وقد نجح بطل الثلاثية المحلية هذا الموسم في تجديد عقد البرازيلي رافينيا، الذي مدد بقاءه مع الفريق الكتالوني حتى صيف عام 2028، فيما تحدّثت تقارير إسبانية عديدة عن نية الإدارة تجديد عقد الهولندي فرينكي دي يونغ الذي ينتهي صيف العام المقبل.

معاً نحو مزيد من الأمجاد pic.twitter.com/zhaRabzMgE — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 23, 2025

وفي الوقت الحالي يُعّد تجديد عقد لامين جمال هو القضية الأكثر اهتماما بالنسبة لبرشلونة، الذي تُجري إدارته مفاوضات منذ مدة طويلة مع وكيله خورخي مينديز للتوقيع على عقد جديد يمتد حتى صيف عام 2030.

ومن المفترض أن يتم حسم هذا الملف قبل 13 يوليو/تموز المقبل، وهو التاريخ الذي يُكمل فيه لامين جمال عامه الـ18 وبإمكانه حينها التوقيع على عقده الاحترافي الجديد.

ومن أجل هذه الغاية وصل مينديز إلى برشلونة الخميس الماضي، واجتمع مع اللاعب بهدف مناقشة كيفية التعامل مع الأسابيع الأخيرة من المفاوضات، وبعد انتهاء الاجتماع أدلى الوكيل البرتغالي بتصريحات أكد فيها أن نية لامين هي التجديد.

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وقال مينديز في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "بالطبع لامين سيجدد عقده، سوف يفعل ذلك قريبا. إنه سعيد هنا وسيفوز بالكرة الذهبية".

🚨 Imagen GOL PLAY 🚨 🗣️ Jorge Mendes, a la salida de la comida con Lamine Yamal: 💥 "Claro que va a renovar. Va a hacerlo en breve" ⭐ "Es el mejor jugador del mundo. Va a ser Balón de Oro seguro"#LaLigaEnGol pic.twitter.com/GwKOlDn6HT — GOL PLAY (@Gol) May 22, 2025

جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات أدلى بها البرتغالي ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، قال فيها "إن المفاوضات تسير على الطريق الصحيح"، رغم أن مينديز لم يجتمع بالرئيس خوان لابورتا بعدُ، وفق الصحيفة ذاتها.

وأكد برشلونة على لسان ديكو أنه مستعد لمنح اللاعب "راتبا عادلا" يعكس ما يمثله حاليا للفريق، نافيا في الوقت ذاته أن يكون لامين جمال قد طلب راتبا يجعله الأعلى أجرا في الفريق.

وقال ديكو "لن أتحدث علنا عن عقود اللاعبين لكنه (لامين) لم يطلب أن يكون الأعلى أجرا في الفريق، سيتم تعديل عقده بما يتناسب مع الواقع، يجب أن يحصل على عقد عادل".

يُذكر أن برشلونة نجح خلال الفترة الماضية في تجديد عقود العديد من لاعبيه الحاليين، ما يضمن له الاستقرار والمضي قدما في مشروعه الرياضي لعدة سنوات.

➤ Ronald Araujo: renovado con el FC Barcelona hasta 2031.

➤ Pedri: renovado con el FC Barcelona hasta 2030.

➤ Gavi: renovado con el FC Barcelona hasta 2030.

➤ Fermín López: renovado con el FC Barcelona hasta 2029.

➤ Pau Cubarsí: renovado con el FC Barcelona hasta 2029.… pic.twitter.com/lTWoeFXrMw — Invictos (@InvictosSomos) February 14, 2025

وتاليا موعد انتهاء عقود أبرز لاعبي برشلونة:

البرازيلي رافينيا: صيف عام 2028.

الإسباني فيرمين لوبيز: صيف عام 2029.

الإسباني باو كوبارسي: صيف عام 2029.

الإسباني بيدري: صيف عام 2030.

الإسباني غافي: صيف عام 2030.

الأوروغوياني رونالد أراوخو: صيف عام 2031.

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وما زال مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده صيف عام 2026 غامضا، علما بأن النادي جدّد أيضا لمدربه الألماني هانسي فليك حتى عام 2027.