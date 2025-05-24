مليون دولار أسبوعيا ومهلة أخيرة.. كواليس مفاوضات الهلال مع برونو فيرنانديز

منح الهلال السعودي مهلة نهائية للبرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل تحديد موقفه من الانتقال "للزعيم" من عدمه.

وأكد موقع "غيف مي سبورت" البريطاني أن الهلال لم يتخلَّ عن مساعيه للتعاقد مع فيرنانديز قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية، لكنه قرر منحه مهلة مدتها 72 ساعة لاتخاذ قراره.

وتثق إدارة الهلال في أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما منفتح بالفعل على الانتقال إليه رغم مواقفه العلنية الأخيرة التي جدد فيها التزامه تجاه مانشستر يونايتد.

🚨🚨 عــــاجــل 🚨🚨 — نادي الهلال حدد الأسبوع القادم كموعد نهائي لـ برونو فيرنانديز للرد على عرضهم المقدم؛ النادي السعودي قدم 65 مليون باوند كراتب سنوي. • نادي الهلال مُستعد لـ تقديم 100 مليون باوند للتعاقد مع اللاعب من مانشستر يونايتد. [كريس ويلر – ديلي ميل] pic.twitter.com/FW4TzrPkKO — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) May 23, 2025

ويجهّز الهلال عرضا ماليا مغريا من أجل إقناع فيرنانديز بالانضمام إليه، حيث يخطط لمنحه راتبا أسبوعيا يصل إلى 700 ألف جنيه إسترليني (950 ألف دولار) وفق الموقع ذاته، بالإضافة إلى مكافآت أخرى، ليصل الراتب السنوي إلى 88 مليون دولار.

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وتهدف إدارة الهلال من هذه الخطوة إلى حسم الموقف بحلول منتصف الأسبوع الجاري.

وفي حال موافقة اللاعب على عرض الهلال سيتقدم النادي السعودي مباشرة بعرض رسمي إلى مانشستر يونايتد الذي سيغيب عن البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وتأمل إدارة "الزعيم" في أن يسهل غياب الفريق الإنجليزي عن أوروبا في تليين موقف إدارة "الشياطين الحمر" في التخلي عن اللاعب.

ولم يتغيّر موقف مانشستر يونايتد من رحيل قائده، حيث يرفض التفريط به، نافيا في الوقت نفسه وجود شرط جزائي في عقد برونو بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب رئيس الهلال فهد بن نافل في إجراء اجتماع مباشر مع فيرنانديز لحسم هذا الملف قبل انطلاق مونديال الأندية، وفي حال رفض اللاعب البرتغالي العرض فإن البلجيكي يوري تيليمانس لاعب أستون فيلا هو الخيار البديل.

ويرتبط فيرنانديز بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف عام 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي، ما يعني أن التعاقد معه يتطلب مبلغا كبيرا في سوق الانتقالات البريطانية حسب "غيف مي سبورت".

وأبدى فيرنانديز استعداده للرحيل عن مانشستر يونايتد بعد فشل الفريق في التتويج بلقب الدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي بالخسارة أمام توتنهام هوتسبير 0-1.

وقال فيرنانديز بعد تلك المباراة "لطالما كنت صريحا، إذا رأى النادي أنه الوقت المناسب للرحيل من أجل تحقيق مكاسب مادية أو لأي سبب آخر أنا مستعد لذلك. هذه طبيعة كرة القدم".

وأضاف "قلت دائما أنني باقٍ حتى يخبرني النادي بأن الوقت قد حان للمغادرة. لدي رغبة في تقديم المزيد وإعادة النادي إلى أيامه العظيمة".

وكان الهلال قد تقدّم بعرضين سابقين لبرونو فيرنانديز، أعلاهما بقيمة تصل إلى 65 مليون جنيه إسترليني في الموسم شاملة المكافآت.