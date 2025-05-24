موعد مباراة نهضة بركان المغربي ضد سيمبا التنزاني في إياب الكونفدرالية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة نهضة بركان المغربي ضد سيمبا التنزاني في إياب نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) والقنوات الناقلة للمواجهة.

وتقام المباراة غدا الأحد الموافق 25 مايو/أيار 2025 على ملعب "أمان" في زنجبار بتنزانيا.

وتنطلق المواجهة الساعة الرابعة مساء (16:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، والثانية بعد الظهر (14:00) بتوقيت المغرب.

قنوات البث الحي والمباشر لمواجهة سيمبا التنزاني ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية:

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ويمكنكم متابعة المباراة من التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

ويسعى فريق نهضة بركان لتأكيد تفوقه على سيمبا التنزاني حين يحل ضيفا عليه في زنجبار بعد أن تفوق الفريق المغربي في مواجهة الذهاب بهدفين نظيفين.

ويكفي نهضة بركان الخسارة بفارق هدف ليتوج للمرة الثالثة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ليواصل موسمه الرائع والذي حصد فيه لقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه تحت قيادة المدرب التونسي المخضرم معين الشعباني.

وكان نهضة بركان قد توج بلقبي الكونفدرالية علي حساب بيراميدز المصري في 2020 وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية في 2022 في حين خسر نهائي النسخة الأخيرة أمام الزمالك المصري، بينما ستكون مهمة سيمبا التنزاني صعبة للغاية للتويج بلقبه الأول، حيث حل وصيفا لتلك البطولة بمسماها القديم (كأس الاتحاد الأفريقي 1993) بخسارته أمام ستيلا أبيدجان من كوت ديفوار.

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وتقام مواجهة الغد في زنجبار بناء علي قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ساعات مشحونة

وتأهل نهضة بركان لهذا الدور بعد أن تفوق في الدور التمهيدي علي دادجي البنيني بهدفين ذهابا خارج ملعبه وخماسية في ملعبه.

وشهدت الساعات التي سبقت مباراة الغد أجواء مشحونة للغاية حيث اشتكي نهضة بركان من عدم تعاون سيمبا، مما تسبب في أن البعثة ظلت عالقة في المطار لدى وصوله إلى زنجبار لعدة ساعات بسبب تعطل النظام.

وتجاوز معين الشعباني المدير الفني لبركان الأمر، وطلب من لاعبيه ترك هذا الأمر لإدارة النادي والتركيز في المباراة الصعبة ونسيان نتيجة الذهاب وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تمنحهم أفضلية نحو موسم تاريخي لنهضة بركان لم يتحقق من قبل.

في حين ستكون مهمة سيمبا صعبة للغاية حيث يحتاج إلى الفوز بـ3 أهداف على الأقل، وذلك أمام فريق يمتاز بالتنظيم الدفاعي، ويرى فولدو ديفيدز المدير الفني لفريق سيمبا أنه يواجه فريقا متمرسا على تلك البطولات، ولكنه لن يفقد الأمل وسيسعى بكل قوة هو ولاعبوه لتحقيق المعجزة والتتويج باللقب.