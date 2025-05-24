شاهد.. هل يخسر برشلونة لقب الليغا ويظفر به ريال مدريد؟

عاد نادي أوساسونا ليفتح مجددا قضية مباراته أمام برشلونة في الليغا بسبب مزاعم بمخالفة النادي الكتالوني لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وطالب أوساسونا بخصم 3 نقاط من برشلونة بداعي مشاركة غير قانونية للمدافع إنييغو مارتينيز خلال المباراة التي فاز بها زملاء لامين جمال 3-0 في مارس/آذار الماضي.

وتوج برشلونة باللقب للمرة الـ28 في تاريخه، لكنه يبقى ثاني أكثر الفرق تتويجا باللقب خلف غريمه التقليدي ريال مدريد.