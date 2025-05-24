موعد قرعة كأس العرب لكرة القدم 2025 والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت، موعد حفل قرعة كأس العرب فيفا قطر 2025 وكأس العالم تحت 17 عاما والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر.

وتسحب قرعة النسخة الـ11 من بطولة كأس العرب غدا الأحد 25 مايو/أيار في الدوحة، وتنطلق الساعة الثامنة مساء بتوقيت قطر والسعودية والقاهرة، الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

ومن المقرر، أن تقام البطولة في قطر بين الأول و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، علما أن قطر منحت شرف النسختين المقبلتين أيضا من المسابقة ذاتها في 2029 و2033.

وأحرز منتخب الجزائر لقب النسخة الماضية بالفوز في النهائي على تونس 2-0 بعد التمديد.

قنوات البث المباشر لقرعة كأس العرب فيفا قطر 2025:

beIN SPORTS الإخبارية

قناة الكأس 1

وكان مقررا أن تقام مراسم القرعة اليوم السبت، لكن فيفا أجلها إلى الأحد بسبب تزامن الموعد السابق مع المباراة النهائية لكأس الأمير لكرة القدم 2025 التي تجمع الريان والغرافة على ملعب خليفة الدولي.

ومن أصل 16 منتخبا عربيا سيتم توزيعها على 4 مجموعات، عُرفت هوية 9 منهم، وُزّعوا على 4 مستويات.

المستوى الأول: قطر المضيفة، الجزائر حاملة اللقب، المغرب، ومصر.

قطر المضيفة، الجزائر حاملة اللقب، المغرب، ومصر. المستوى الثاني: تونس وصيفة النسخة الماضية، السعودية، العراق، والأردن.

تونس وصيفة النسخة الماضية، السعودية، العراق، والأردن. المستوى الثالث: الإمارات، وسيتم تحديد المنتخبات الباقية لاحقا.

الإمارات، وسيتم تحديد المنتخبات الباقية لاحقا. المستوى الرابع: تحديد المنتخبات لاحقا

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وتقام مباريات التصفيات (من مباراة واحدة) في 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل:

14 منتخبا تخوض التصفيات

عمان x الصومال

البحرين x جيبوتي

سوريا x جنوب السودان

فلسطين x ليبيا

موريتانيا x الكويت

لبنان x السودان

اليمن x جزر القمر

وتتأهل 7 منتخبات منها إلى النهائيات لتنضم إلى المنتخبات التسعة المتأهلة مباشرة، بمجموع 16 منتخبا.

العراق الأكثر تتويجا

يُعد المنتخب العراقي الأكثر تتويجا بالمسابقة مع 4 ألقاب (1964، 1966، 1985 و1988)، تتبعه السعودية مع لقبين (1998 و2002)، بينما حصدت كل من مصر (1992) وتونس (1963) والمغرب (2012) والجزائر (2021) اللقب مرة واحدة.

النهائي على ملعب لوسيل

ستقام المباراة النهائية لكأس العرب على ملعب لوسيل الشهير، بحسب ما كشف جاسم عبد العزيز الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لبطولات كرة القدم في قطر.

وكان ملعب لوسيل شهد استضافة نهائي كأس العالم 2022 الذي انتهى بفوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، في مباراة تاريخية شهدت تتويج ليونيل ميسي بلقبه المونديالي الوحيد على حساب كيليان مبابي ورفاقه أمام 89 ألف متفرج.