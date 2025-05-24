ملعب لوسيل المونديالي يحتضن نهائي كأس العرب

ستقام المباراة النهائية لكأس العرب، المقررة بين الأول و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على ملعب لوسيل الشهير، بحسب ما كشف -السبت- جاسم عبد العزيز الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لبطولات كرة القدم في قطر.

وكان ملعب لوسيل شهد استضافة نهائي كأس العالم 2022 الذي انتهى بفوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، في مباراة تاريخية شهدت تتويج ليونيل ميسي بلقبه المونديالي الوحيد على حساب كيليان مبابي ورفاقه أمام 89 ألف متفرج.

قال الجاسم "سيكون الافتتاح في ملعب البيت، على أن تُنظم المباريات في الملاعب الستة التي استضافت كأس العالم".

وأردف "نهائي كأس العرب سيكون في 18 ديسمبر/كانون الثاني في لوسيل وهو موعد خاص بالنسبة إلينا، وستكون المرة الثالثة الذي يقام فيها نهائي بهذا التاريخ بعد نهائي كأس العالم ونهائي كأس القارات (الإنتركونتيننتال)".

ومع انطلاقة كأس أمم أفريقيا بعد 3 أيام من نهائي كأس العرب أجاب "لا أعتقد أن الموضوع سيكون عائقا. فعليًا لن يتأثر سوى المنتخب الذي يصل إلى النهائي، وحتى فإن مباريات الفريق المعني قد تكون بعد 3 إلى 4 أيام من موعد الافتتاح الفعلي (في كأس أفريقيا).

وشرح "سنحاول في المستقبل تفادي هذه الأمور بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الدولي (فيفا)، لكنني أرى أن المشاركة ستكون رفيعة".

إعلان

كما أكد الجاسم بأن منتخبات عرب آسيا ستكون حاضرة بكامل قوتها موضحا "ثمة حوافز مالية كبيرة، كما أن البطولة لها طعم آخر بالنسبة للعرب، وأتوقع أن الفرق كافة ستشارك بأفضل تشكيلاتها".

وأردف "الجميع رأى نجاح البطولة في عام 2021 ثم كأس العالم 2022، لذلك فإن الجميع سيكون متحمسا للمشاركة على الملاعب المونديالية في النسخة المقبلة".

قرعة كأس العرب

تسحب غدا الأحد في الدوحة قرعة النسخة الـ11 من البطولة، ومن أصل 16منتخبا عربيا سيتم توزيعها على 4 مجموعات، عُرفت هوية 9 منها، وقد وُزّعوا على 4 مستويات.

وضمنت قطر مركزا لها في المستوى الأول بسبب استضافتها للبطولة، والجزائر لكونها حاملة اللقب، فيما وُزعت المنتخبات السبعة المتبقية التي ضمنت مشاركتها في العرس الكروي العربي، استنادا إلى التصنيف العالمي لكرة القدم الصادر في الثالث من أبريل/نيسان 2025.

حفل القرعة النهائية 🏆

كأس العرب FIFA قطر 2025™️ وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™️

25 مايو الساعة 8 مساءً pic.twitter.com/wyks43VpBC — اللجنة العليا للمشاريع والإرث (@roadtoqatar) May 20, 2025

المستوى الأول:

قطر المضيفة

الجزائر حاملة اللقب

المغرب

مصر.

المستوى الثاني:

تونس وصيفة النسخة الماضية

السعودية

العراق

الأردن.

المستوى الثالث

الإمارات

تحديد المنتخبات الباقية لاحقا.

المستوى الرابع

تحديد المنتخبات الباقية لاحقا.

وستقام في وقت لاحق تصفيات لتحديد المشاركين السبعة المتبقين في البطولة.

الطريق إلى كأس العرب FIFA قطر 2025 يبدأ الآن! 🤩#FIFArabCup pic.twitter.com/2AJ2jy3mWf — اللجنة العليا للمشاريع والإرث (@roadtoqatar) May 24, 2025

وتسحب قرعة كأس العرب تزامنا مع قرعة كأس العالم 2025 لما دون 17 عاما التي ستقام أيضا في قطر في النسخ الثلاث المقبلة (2025 و2029 و2033).